MIRROR事故兩年Mo父獨家錄音：Mo復康馬拉松漫長　鬥志令父母感動

MIRROR演唱會墜屏事故發生兩年，在兩年前的7月28日事故中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）至今仍在醫院留醫，繼續漫長的復康之路。Mo父李盛林牧師向《香港01》提供獨家錄音表達心情，形容阿Mo過去兩年的療程，一家人就像先後坐上過山車及長途機，中途或遇到起伏波動的氣流，感到心驚膽跳，但如今已腳踏實地，開始漫長的「復康馬拉松」。



阿Mo在上月完成神經線配對手術，就像初生嬰兒重新學習運作神經線。惟經過不懈的嘗試後，終初現曙光，他的肌肉漸有反應。Mo父表示，醫生指阿Mo的康復進度比預期的快和好、他為此感謝神，又說「回看阿Mo過去這兩年的拼勁和鬥志，我們作為父母的都是很感動。」



Mo父李盛林提供給01 的錄音表示，過去兩年阿Mo 面對的治療、如乘坐過山車及長途機旅程，現展開漫長「復康馬拉松」。（Mo父提供相片）

形容過去兩年療程︰先後坐上過山車及長途機

2022年7月28日晚上10時34分，紅館一塊4米乘4米、重約600公斤的大型LED螢幕，突然在半空中墮下。一聲巨響，從此成為場內逾萬名觀眾終生的夢魘，並奪走舞蹈員阿Mo的寶貴青春。時間匆匆，Mo父李盛林的代禱信，轉眼間已累積至104封，阿Mo的恢復進度，亦似乎漸入佳境。

Mo父回顧過去兩年的療程，不禁感觸良多。他形容初時就像坐上過山車，過程中起伏不定，「一跌下去的時候就整個人沉了，一起來的時候人就會鬆一點。」不過後來他轉坐長途機，終可眺望至目的地，雖然過程或遇到起伏波動的氣流，感到心驚膽跳，但總算有驚無險地下機了。

過了一大段的時間年多了，就好像轉了坐長途機，知道這飛機會去到終點，但中間這個起伏波動的氣流，有機會將飛機影響得很厲害，裡面坐的人都會覺得心驚膽跳，但感謝神最終這飛機都到達終點，我們下機了。 Mo父李盛林

▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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康復馬拉松終點不明 Mo父感謝有心人打氣支持

不過，下機腳踏實地，並不代表旅程的完結，Mo父宣布開始漫長的「復康馬拉松」，因為阿Mo完全控制神經線和肌肉之日，只有神才可得知。他感謝在最軟弱無望的時間，一群有心人繼續打氣支持，讓他們在沒有任何突破的時候，能夠堅持忍耐。

所以兩年了，說快不快，說慢不慢，但對於我們來說，真的是一個忍耐的學習。人的忍耐其實是有限的，是很容易在看不到有任何突破的時候，就會灰心、就會沉下來。 Mo父李盛林

阿Mo如初生嬰兒學習運作神經線

阿Mo在上月底完成神經線與晶片腦電波的配對手術，經過不懈的嘗試後，他的肌肉終在上周漸有反應。早前Mo父便解釋，「復康馬拉松」主要由腦電波配對神經線作為開始，再逐步操練阿Mo控制自主神經的活動 ，從而產生正常活動的記憶，其後便運用各項復康儀器繼續恢復如常。

Mo父表示配對神經線的過程，雖然是一個艱辛及需時的「工程」，但起碼看到一線生機，就像初生嬰兒需要重新學習運作神經線。他最後感慨說︰「回看阿Mo過去這兩年的拼勁和鬥志，我們作為父母的都是很感動。」

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



Mo父(李盛林)錄音全文如下︰

多謝很多有心人的代禱、關心和祝福。其實對我們經歷阿Mo的治療過程已兩年了，在當中比較難的就好像一開始我提到「坐過山車、起起伏伏」，一跌下去的時候就整個人沉了，一起來的時候人就會鬆一點。過了一大段的時間年多了，就好像轉了坐長途機，知道這飛機會去到終點，但中間這個起伏波動的氣流，有機會將飛機影響得很厲害，裡面坐的人都會覺得心驚膽跳，但感謝神最終這飛機都到達終點,，我們下機了。

下機轉換了我們在陸地上走這個「康復的馬拉松」，但這「康復的馬拉松」是非常密集和非常長，我們不知道何時完全的神經線和肌肉在阿Mo身上是可以掌握到。這個唯有是我們所相信的神、這位創造主祂完全知道。但在過去這兩年的經歷中，我們都看到一步一步在阿Mo身上的神蹟、帶領、奇事。

在人最軟弱的時間、最無望的時間，都是用聖經的說話鼓勵支持，用禱告繼續走前路。當然還有你們這一班有心人在我們旁邊一直為我們打氣支持，又將我們的處境禱告交托給這位神。所以兩年了，說快不快，說慢不慢，但對於我們來說，真的是一個忍耐的學習。人的忍耐其實是有限的，是很容易在看不到有任何突破的時候，就會灰心、就會沉下來。

但我最後再一次跟大家分享，就是我們全家人包括阿Mo，都是用聖經的說話支持鼓勵、繼續推動。在我們人生的經歷中，以聖經的說話支持鼓勵是很真實經驗。不單是一個白紙黑字，又或是一種頭腦的信仰，乃是一種關係的信仰，和這位創造主、救贖主耶穌關係的信仰，更加還有一個在現實、有血有肉的人身裡面的經歷，是一個經歷的信仰。所以在這些過程下，我們都繼續去仰望神，在前面怎樣帶領呢? 感謝神，為我們開了一個創新的路，在人看來是不可能的，但在神的開路下，我們就一直去完成，感謝神。

其實阿Mo現在配對神經線的過程都是一個很艱辛和很需要時間的工程，但起碼有一個生機，起碼知道繼續下去的時候，他可以讓神經線再重新學習，我們生活每一個動作是如何運作。當然這需要長時間的操練，去調校這些神經線，正如一個嬰兒出生，他配合不到生活動作，但他有這樣的機能，願意我們所相信的神，繼續給阿Mo這份的拼勁和這份鬥志。回看阿Mo過去這兩年的拼勁和鬥志，我們作為父母的都是很感動，很多謝神給他有這份的能力。