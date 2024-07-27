MIRROR事故人與事新況　SoChing再教舞　承辦商職員欺詐案10月審

MIRROR演唱會墜屏事故發生兩年，事故中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在醫院留醫，繼續迎接漫長復康之路。這場全城關注的事故，牽連的人、物與事甚多，《 香港01》整合兩年過去，那些人、那些事，最新情況。



▼1月20日 警方向5名涉案人中的2男1女合共控一項「串謀詐騙」▼



藝能三職員涉串謀詐騙 案件今年10月審訊

2022年7月28日事故發生後，同年11月，警方西九龍總區重案組拘捕五人，分別涉嫌「欺詐」及「容許物件由高處墮下」。經進一步調查及諮詢法律意見後，警方控告其中兩男一女涉串謀詐騙，他們分別是MIRROR演唱會總承辦商藝能項目經理吳凱瑩（40歲）及梁耀祖（48歲），以及技術統籌林志華（59歲）。

案件在2023年2月2日於九龍城裁判法院提堂，三名被告被控一項串謀欺詐罪、及一項屬交替控罪的欺詐罪。控罪指他們涉於2022年5月19日至7月25日期間，向康文署虛報設備的重量，令署方批准演唱會繼續舉行。

三名被告均擬不認罪，案件將於今年10月進行審訊，審前覆核則訂於今年9月6日進行。

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勞工處事後半年檢控三公司 協興隆今年1月判罰款42萬元

勞工處也在事後半年、即2023年1月表示，​就演唱會準備及進行期間的意外事故，已完成職業安全及健康，以及僱員補償方面的調查，發現有關處所佔用人及僱主，即藝能工程有限公司、協興隆舞台工程有限公司和舞館有限公司（Studiodanz Company Limited），涉嫌違反《職業安全及健康條例》及《僱員補償條例》。

勞工處當時指，涉及的違例事項包括沒有為僱員提供安全作業裝置及安全工作系統、沒有向勞工處處長發出意外通知，以及為僱員投購僱員補償保險等。

經徵詢律政司意見後，勞工處向藝能、協興隆及舞館三公司提出15項檢控，其中舞館及藝能在2023年11月認罪共九項傳票控罪，分別罰13.2萬元及22萬元。涉六項檢控的協興隆則在今年1月17日於九龍城裁判法院承認六項傳票控罪，判罰款42萬元。

藝能、協興隆、舞館（Studiodanz）涉及15項控罪一覽：



佔用人: 藝能工程有限公司

1/職業安全及健康條例第7條：佔用人沒有就一間公司的僱員確保存放於處所的作業裝置,即懸吊LED 顯示屏的系統,是安全和不會危害健康的

2/職業安全及健康條例第7條：佔用人沒有就一間公司的僱員確保存放於處所的作業裝置,即懸吊LED 顯示屏的系統,是安全和不會危害健康的

3/職業安全及健康條例第13條：佔用人沒有在造成一名僱員遭受嚴重身體傷害的意外發生後 24 小時內,將該宗意外通知一名職業安全主任

4/職業安全及健康條例第13條：佔用人沒有在造成兩名僱員遭受嚴重身體傷害意外發生後的 7 天內,以書面向一名職業安全主任報告該意外



僱主及佔用人: 協興隆舞台工程有限公司

1/職業安全及健康條例第6條：僱主沒有確保僱員於安裝 LED 顯示屏時的安全及健康

2/職業安全及健康條例第6條：僱主沒有確保僱員於 LED 顯示屏下方工作時的安全及健康

3/職業安全及健康條例第7條：佔用人沒有就一間公司的僱員確保存放於處所的作業裝置,即懸吊LED 顯示屏的系統,是安全和不會危害健康的

4/職業安全及健康條例第7條：佔用人沒有就一間公司的僱員確保存放於處所的作業裝置,即懸吊LED 顯示屏的系統,是安全和不會危害健康的

5/職業安全及健康條例第13條：佔用人沒有在造成一名僱員遭受嚴重身體傷害的意外發生後 24 小時內,將該宗意外通知一名職業安全主任 6/職業安全及健康條例第13條：佔用人沒有在造成兩名僱員遭受嚴重身體傷害意外發生後的 7 天內,以書面向一名職業安全主任報告該意外



僱主: Studiodanz Company Limited (舞館有限公司)

1/職業安全及健康條例第6條：僱主沒有確保僱員於進行舞蹈綵排及表演工作時的安全及健康

2/僱員補償條例第15條：僱主沒有就 2022 年 7 月 25 日發生的意外,於意外後 14 天內按訂明的格式向勞工處處長發出意外通知

3/僱員補償條例第15條：僱主沒有就 2022 年 7 月 28 日發生的意外,於意外後 14 天內按訂明的格式向勞工處處長發出意外通知

4/僱員補償條例第40條：僱主未有就一名僱員有一份由保險人所發出的有效保險單

5/僱員補償條例第40條：僱主未有就 23 名僱員有一份由保險人所發出的有效保險單



▼2022年8月24日，MIRROR演唱會意外跨門會專責小組召開第四次會議▼



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康文署研舞台搭建工程工作守則 複雜工程須經註冊結構工程師審核

康文署在這次事故後，研究就舞台搭建工程制定工作守則，在2023年7月，有業界表示引述康文署簡介會的說法，指相關制度分成四級，四級制下屬B級、C級及C+級的舞台製作，均需不同程度的工程師認證。至今年6月，有指制度會改為三級制，按舞台裝置高度、懸掛裝置使用的吊索工具、是否涵蓋飛人演出等劃分。

其中較簡單的A類舞台工程，只需提交設計圖則，毋須註冊結構工程師認證。較複雜的B類及C類舞台工程，則須由註冊結構工程師審核設計及計算安全系數。舞台搭建及清拆均須由主辦方另聘的駐場舞台工程監督核實。

相關制度傳出後，有不少演出業界表示憂慮制度下的各項要求會使製作成本大增，不利中小團體及海外表演者在港演出。

2022年8月24日，MIRROR演唱會意外跨門會專責小組召開第四次會議，小組指涉事鋼索受力比一般少20%，LED超出可承受重量，加上不斷磨損，加速金屬疲勞。（余俊亮攝）

▼MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼



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▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



阿Mo仍留醫 其父回望兩年起伏：如今腳踏實地開始漫長復康馬拉松

兩年過去，有檢控仍在繼續，有工作守則仍待推出，事故涉及的人，在這兩年的情況又有甚麼變化？在MIRROR演唱會，遭舞台上方懸掛的大型屏幕壓中，身受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），至今仍在醫院留醫，繼續漫長的復康之路。

阿Mo的爸爸、牧師李盛林兩年來持續每周分享兒子的最新情況，他今年向《香港01》提供獨家錄音表達心情，形容阿Mo過去兩年的療程，一家人就像先後坐上過山車及長途機，中途或遇到起伏波動的氣流，感到心驚膽跳，但如今已腳踏實地，開始漫長的「復康馬拉松」。

他又提到，阿Mo上月完成神經線配對手術，像初生嬰兒重新學習運作神經線。經過不懈的嘗試後，終初現曙光，他的肌肉漸有反應。李盛林表示，醫生指阿Mo的康復進度比預期的快和好、他為此感謝神，又說「回看阿Mo過去這兩年的拼勁和鬥志，我們作為父母的都是很感動。」

Mo父李盛林提供給01 的錄音表示，過去兩年阿Mo 面對的治療、如乘坐過山車及長途機旅程，現展開漫長「復康馬拉松」。（Mo父提供相片）

SoChing退出女團重拾跳舞老師身份 上節目稱時間會沖淡一切

至於李啟言的女友蘇芷晴（SoChing），原為女團COLLAR一員，她在2023年5月宣布退出，她當時指未能忘記李啟言受傷的傷痛，未完全適應幕前工作，經多番考慮、與公司商討後作出這個決定。

在今年3月，蘇芷晴接受YouTube頻道「膠保廢 」訪問，提到已重拾跳舞老師的身份，並正準備參與一項國際性跳舞比賽。她在訪談也首度回應是靠時間面對過去發生的事，並指時間會沖淡一切。

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同場受傷舞蹈員冀身心慢慢好轉 今年3月分享跳舞片段

在事故中，遭舞台上方懸掛的大型屏幕壓傷的，還有當時同台演出的另一位舞蹈員張梓峯（阿峯）。他當時被屏幕壓到頭部、盆骨及大腿兩側，出院後仍需要每天回醫院接受物理治療及檢查。

在2022年8月7日，他透過呂校長表示已經出院，並搬到一個可靜養的地方，至9月，他的康復情況仍然反覆，曾在社交平台上載一張準備接受物理治療的照片，其後便鮮有出現在社交平台。

據阿峯的社交平台帳戶，他今年初有再上載相片，並寫下一段文字，提到希望身體心理慢慢好起來，不需要因為身體適，而錯過工作機會。至今年三月，他在社交平台上曾分享其跳舞的片段。

除當日在舞台上受傷的兩位舞蹈員外，MIRROR演唱會在綵排時，亦有一名舞蹈員羅德智（Zisac）受傷，當時未能登上紅館舞台。他在事故發生約3個月後重新投入工作。據其社交平台最新分享內容，他最近在鄭秀文的演唱會擔任排舞師。