菲傭告英籍僱主性侵索償　指八旬被告每天手淫　官存疑裁敗訴

八旬英籍退休醫生被指於2018年，在住所藉詞替菲傭「身體檢查」，趁機摸胸。他於首次審訊被裁定非禮罪成，判囚30個月。他其後上訴得直，案件重審時被裁定罪名不成立。案中事主另入稟法院索償100萬元，指受僱時亦被迫替醫生手淫、以工具鞭打醫生的陽具等。案件經審理後，區域法院法官今(23日)頒判辭，裁定菲傭敗訴。法官指，根據菲傭的說法，案發時已80歲的醫生接近每天手淫，對該說法感驚訝。



原告為菲傭CB，被告為APTHORP Brian Drew。

被告APTHORP Brian Drew曾被控非禮，重審被裁定罪名不成立。(資料圖片)

曾被要求用工具鞭打被告陽具和臀部

原告指被告要求她接受身體檢查，趁機摸胸。或為被告按摩時，替對方手淫。原告亦按被告指示，用工具鞭打被告的陽具和臀部。此外，被告亦曾要她觀看色情影片。

官指原告口供多處不一致

法官在判辭指，原告的說法在入稟文件和庭上作供有多處不一致的地方，包括被告摸她的胸部時是否故意，被告指插她下體時是否有戴手套，被告檢查其身體時，原告有否拒絕等。法官質疑，為何這些重要的證供，原告至審訊時才道出。

對被告年過八旬每天手淫說法存疑

法官又指，根據原告的說法，當時已經80歲的被告接近每天手淫，對該說法感驚訝。法官強調，並非指此舉不可能，但對此抱有懷疑，對原告的說法存疑。

此外，原告聲稱遭性侵，卻沒有向教會或朋友提及，法官亦稱觀察原告的性格，認為她性格活潑且具判斷力，不似是個易受人操控的人，不大相信原告會忍受侵犯而不作出反抗，綜合所有證供，裁定原告敗訴。

案件編號：DCPI 357/2021