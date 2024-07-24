觀塘線7.28四站停駛　港鐵指盡力翌日提供正常服務：乘客唔使擔心

為配合隧道大型基建設施更新，觀塘線列車服務將於周日（28日）作調整，觀塘線來往太子至何文田站的列車服務將會暫停。港鐵公司車務營運及本地鐵路總管李婉玲今（24日）在港台節目表示，整個工程計劃周詳，團隊會努力在周一維持正常列車服務，表示「乘客唔使擔心」，港鐵亦將持續更新資料讓市民得悉。



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港鐵公司車務營運及本地鐵路總管李婉玲今（24日）在港台節目《千禧年代》表示，當日觀塘線由調景嶺至太子站，以及何文田至黃埔站會維持正常列車服務，當日太子站將會是荃灣線和觀塘線的唯一轉車站，預計當日會非常繁忙，車站會實施人流管理措施，乘客請配合職員指示及留意車站告示，亦建議市民可以用MTR Mobile或港鐵網站的「行程指南」尋替代路線，盡早規劃路線，避免等候時間太長。

太子去黃埔需轉屯馬線 「好似較轉折但時間應該差唔多」

她提到，太子站觀塘線原本有2號及3號月台，惟屆時太子站的2號月台將成為終點站，並可上車至調景嶺方向，將由本身4個月台變為3個月台。「如果你平時去開太子站搭荃灣線，認住我哋紅色嘅標示，就可以去到你平時荃灣線，其實冇變過。」如去中環，可以去4號月台

另外，她提及，「平時我喺旺角過對面就可以去中環，當日喺太子站的而且確2號月台落車，就要行一層樓梯去4號月台轉車。」她又特別提到，如果要在太子去黃埔，平時可在觀塘線直落黃埔，而當日也可照常上2號月台列車至調景嶺方向，並在鑽石山站轉屯馬線至何文田站，「雖然路線好似比較轉折啲，但時間應該差唔多。」重申市民盡早規劃路線。

港鐵公司車務營運及本地鐵路總管李婉玲稱，預計當日太子站非常繁忙，呼籲乘客出門前先用MTR Mobile規劃路線。（資料圖片/梁鵬威攝）

李婉玲料周日晚可評估整個工作進度並即時通知乘客

被問及是否有信心一日完成，不影響周一（29日）正常列車服務，她表示整個工程計劃很久及周詳，已做好很多準備工作，當日會有很多檢查點評估是否合乎預測，料周日當晚已可評估整個工作進度，並即時通知乘客，表示「乘客唔使擔心」，港鐵將持續更新資料，又指團隊會努力在周一維持正常列車服務。