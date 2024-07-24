機場7.21逾17萬人次客量創疫後新高　機管局有信心年底前全面恢復

踏入暑假，機管局今日（24日）表示，7月21日、即本周日香港國際機場錄得單日客運量逾17.1萬人次，創疫後新高，預期暑假高峰期客運量的增幅持續。機管局稱有信心今年底前機場客運量於旅遊高峰期將全面恢復至疫情前水平。根據入境處數字，機場當日錄7.1萬人出境，當中逾4萬人是香港居民；另有近6.9萬入境，包括逾1.2萬內地訪客及1.3萬其他訪客，至於其餘3萬人次，相信包括轉機旅客等。



機管局指7月21日機場錄得單日客運量逾17.1萬人次，創疫後新高。（資料圖片/黃偉民攝）

機管局表示，7月21日單日客運量錄逾17.1萬人次，已創疫後新高，預期暑假高峰期客運量的增幅持續。今年上半年機場客運量較去年上半年躍升52.8%至2,530萬人次，飛機起降量則跳升47.1%至174,745架次；而貨運量同比錄得17.9%增幅至240萬公噸。

機管局又指首半年貨運量保持升勢，並持續錄得同比雙位數字升幅。出口貨運量繼續為主要增長動力，與去年同月相比增加24.9%。在多個主要貿易地區中，以來往北美、歐洲及東南亞的貨運量於月內出現最龐大增幅。

6月份方面，機場處理的客運量達430萬人次，飛機起降量為29,590架次，接年分別增加29.1%及32.3%。機管局稱客運量於6月份維持穩步復蘇，所有類別旅客包括香港居民及訪客與轉機及過境旅客量，均較去年同月明顯上升，當中往來東南亞、中國內地及日本於月內錄得最顯著升幅。

機管局指7月21日機場錄得單日客運量逾17.1萬人次，創疫後新高。（資料圖片/黃偉民攝）

機管局指，過去12個月機場客運量出現龐大增長，同比飆升125.9%至4 82萬人次，而飛機起降量及貨運量亦多上升約69.9% 和14.8%至332 040 架次及470萬公噸，有信心2024年年底前機場客運量於旅遊高峰期將全面恢復至疫情前水平。

另外，香港機場再度於《Asia Cargo News》舉辦的2024年度「亞洲貨運、物流及供應鏈獎」評選中榮膺「全球最佳機場」，連續第九年蟬聯此獎項。