HK EXPRESS｜ 周日6班來往香港至台中及高雄航班加位【航班一覽】
撰文：韋景全
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香港快運（HK Express）因服務供應商Navitaire受微軟（Microsoft）死機影響，其預訂和網上登機系統至今晨（20日）全面恢復正常運作。香港快運今午最新公布，已於香港國際機場及其他受影響機場加配人手，盡力確保今天其餘航班如常運作，而為協助乘客盡快啟程，已將六班周日（21日）出發、分別來往香港高雄及香港台中的航班升級至A321機型以增加座位。
香港快運指，經通宵與Navitaire聯繫，服務系統於今晨全面恢復正常運作，香港快運的預訂和網上登機系統已回復正常。香港快運亦已透過電郵及手機短訊通知所有受影響乘客有關航班取消、更改航班或退款的途徑及安排。
香港快運稱，已於香港國際機場及其他受影響機場加配人手，盡力確保今天其餘航班如常運作。為協助乘客盡快啟程，已將六班明日分別來往香港高雄及香港台中的航班升級至A321機型以增加座位。香港快運籲受今日航班取消影響、並希望盡快出發的旅客，聯絡其客戶聯繫團隊更改航班：
六班升級至A321機型航班：
• UO130 香港至高雄
•UO131 高雄至香港
• UO132 香港至高雄
• UO133 高雄至香港
• UO182 香港至台中
• UO183 台中至香港
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7月19日機場情況︰
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