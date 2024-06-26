機場7.2試行智能安檢系統　電腦斷層X光機10秒呈360度行李影像

機管局今日（26日）宣布，耗資8億元，推出三項智能保安措施，包括電腦斷層X光機、自動回收行李托盤，以及人體全身掃描器，其中掃描時間減少三分一至10秒。



7月2日將會在在機場南、北離境大堂率先在合共4條新通道試行，預計兩年全年使用，香港將成為全球首個全面採用智能安檢系統的機場，預料整體手提行李平均處理量可提升兩成。



機場將全面引入新智能安檢系統，3項新系統中，包括電腦斷層X光機，旅客安檢時毋須預先取出液體、電子物品等。（何倩瑜攝）

機場3項新系統的費用為8億元，其中電腦斷層X光機，旅客安檢時毋須預先取出液體、電子物品等，手提行李經掃描後呈現三維影像，檢查人員可以360度分析行李內結構，如發現行李內藏有違禁品，行李則會被自動運送至檢查通道，再由保安人員進行檢查。

機場運行執行總監香港機場管理局姚兆聰表示，掃描時間可縮減至10秒，加快安檢速度，提升效率及航空安全，每名旅客的安檢時間為4.5分鐘。

他表示，因X光機同時容許三名旅客擺放行李，所以每條通道容量由原本的每小時240人次，增加到每小時360人次，亦因為可處理流量增加，安檢通道總數，將會由現時的35條，減到28條。

機場運行執行總監香港機場管理局姚兆聰表示，掃描時間可縮減至10秒，加快安檢速度，提升效率及航空安全。（何倩瑜攝）

設自動回收行李托盤及人體全身掃描器

第二項是X光機設自動回收行李托盤設施，可以有效節省人手回收行李托盤，預料整體手提行李平均處理量可提升兩成。電腦斷層X光機亦設提醒裝置，當旅客遺忘物品在行李托盤上，便會發出提醒聲音，有效避免旅客遺漏物品。

第三項是人體全身掃描器，可進行360度掃描，顯示藏有物品位置，保安人員則可以重點搜查相關位置，更準確了解旅客藏有物品位置，減少旅客與保安人員身體接觸。

另外，機場亦在安檢系統上方增設消防系統，姚紹聰表示，以往安檢系統上方並沒有消防裝置，今次除更換保安系統外，亦會增加消防系統，保障安全。

新智能保安系統料在2年內全面投入使用

姚紹聰表示，1號客運大樓、中場客運廊、轉機或過境通道等，會分階段安裝50條新安檢通道、32部全身身體掃描機，預料在2年內全面使用新智能安檢系統。屆時香港將成為全球首個全面採用智能安檢系統的機場。

機場保安有限公司行政總裁張德強表示，現階段已有3100名職員，接受使用新智能安檢系統的培訓。新系統運作下可節省四分一人手。

機場保安有限公司行政總裁張德強表示，現階段已有3100名同事接受使用新智能安檢系統的培訓。（何倩瑜攝）

本周日（23日）所發生機場電腦故障事件，導致旅客未能掌握航班資訊造成混亂。問及會否擔心新安檢系統會出現同類情況時，姚紹聰表示，每條通道都設獨立系統，不會全部發生故障。

他對周日的故障事件致歉，稱機場有進步空間，現正深入研究事故原因，將會交報告予政府，但時間則正在商量中。