留人才｜麥當勞CEO：成功將取決於人才　員工開心才能給顧客歡樂

近年本港各行各業普遍面對人手不足問題，連鎖快餐店麥當勞亦推出不少「留人才」措施，包括去年開辦「管理發展專業文憑」，為員工鋪路進修。香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，未來三至五年人才會是成功的重要因素，「我們深信，只有開心的員工，才能夠將這份歡樂傳遞給逾百萬名顧客。」



香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，未來三至五年，人才會是成功的重要因素。（麥當勞提供圖片）

麥當勞辦公室大翻新 設雪糕新地機任食

香港麥當勞現時有256間分店，今年內預計會開6至8間。隨着麥當勞的運作日益數碼化，公司去年確定辦公室翻新計劃，以開放式設計辦工室設定，整個翻新項目大約歷時一年半。黎韋詩表示，在計劃辦公室的階段，管理層和項目團隊親身走訪全港各大企業辦公室參考，裝修以員工體驗為首要考慮。

新辦公室設有無線充電單車、設有咖啡機及雪糕新地機的茶水間、供測試的自助點餐機和銷售系統、以及符合人體工學辦公椅及可調校高度辨公桌。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩（第二排中間）表示，運用最新的人才管理系統運用人工智能讓餐廳營運更高效。（麥當勞提供圖片）

辦「管理發展專業文憑」供餐廳總經理邊上班邊進修

黎韋詩表示，隨着人才市場供不應求，公司貫徹「機會盡在麥當勞」的人才理念，為員工提供建立清晰的晉升階梯及多元化的在職培訓，銳意訓練未來的領導人才。她提到香港麥當勞是全港最大的年青人僱主之一，超過15,000名員工中，約8,000人為24歲或以下。

她表示，公司於2023年創飲食業先河，開辦了資歷架構第5級的「管理發展專業文憑」，讓員工一邊上班賺取薪金和經驗，一邊免費進修，獲取與學士學位屬同等資歷級別，這除了培訓員工在餐廳專業管理方面的知識之外，亦提升其競爭力及歸屬感，去年有222名餐廳總經理畢業。

+ 1

實施人工智能人員管理系統 減低餐廳人手安排壓力

香港麥當勞實施人工智能人員管理系統(AI Crew Planner) – 以AI Crew Rate 及 AI Crew Size，自動按個別餐廳業務需要分配人手，亦按員工經驗、所在地區制定薪酬，省卻餐廳管理人員的行政工作，讓管理更有效率。度身訂造人才管理系統亦可大大減低餐廳在人手安排上的壓力，讓餐廳管理人員集中在提升服務質素及關懷前線員工。

每兩年邀請200多位餐廳總經理出席於海外舉辦的餐廳總經理會議，包括日本、韓國、泰國等。另外每兩年安排逾千位餐廳經理出席營運年會，去年在疫情過後，就到珠海開會，促進交流，拓展視野。

與員工慶祝成果 辦公室員工每年到餐廳服務半天

黎韋詩表示，公司亦關顧員工體驗，重視與他們分享成果。除了連續兩年、一連三晚舉行員工晚宴，每次與8,000員工慶祝成果，頒發長期服務獎項予服務20、25、30及35年的員工。每年10月5日「Founder’s Day」 (品牌創辦人Ray Kroc生日)，辦公室員工會在到餐廳服務半天，向前線員工致敬。在農曆新年前，公司向逾萬名員工每人派發500元「麥麥打氣」利市。

黎韋詩曾做餐廳總經理一年：體會前線員工痛點

黎韋詩在2009至2010 年間獲調配到餐廳，和其他員工一同擔任前線工作。她說在一年的餐廳總經理工作中，領略到同理心的重要性 ，亦深切體會前線員工的痛點，她因而貫徹 「Fun, Firm, Fair」的管理哲學，重視與員工交流，並於特別節日（平安夜、1月1日、年初一等）親自到餐廳探望前線員工，並送上禮物為他們打氣，讓他們明白管理層理解他們盡心在節日為顧員服務，展示關懷和感謝。

+ 1

黎韋詩認為，在未來3至5年，「人才將會是我們成功的重要因素。我們深信，只有開心的員工，才能夠將這份歡樂傳遞給逾百萬名顧客。」