消委會｜寵物酒店收費資訊不足並要求附加費　8間出事不賠償

不少家庭在旅行時會把寵物安排在寵物寄養所，消委會今期《選擇》月刊針對寵物寄養所服務進行了調查，發現不同寵物寄養所的收費標準大不同，部分更不設網站，令顧客未能得知其收費資料，透明度不足。



消委會指部分寵物酒店收費透明度不足。(資料圖片)

1. 收費透明度不足



消委會今期《選擇》月刊針對寵物寄養所服務調查了18間寵物酒店，調查發現只有貓之旅舍、貓季酒店、貓窩酒店、樂高寵物（九龍城獅子石道分店）及狗宿等5間有按寄宿寵物將入住的房型或其體重列出寄宿費用，其餘部分則需消費者主動查詢店方的寄宿費用。消委會建議，有關商戶除了列舉服務範圍外，應同時公開收費詳情，增加資訊透明度，方便消費者作比較及估算開支。

2. 強制繳付其他附加費



調查發現狗酒樂高寵物 (九龍城獅子石道分店) 、拉夫寵物生活、狗宿等3間狗酒店強制要求寵物於入住當天接受沖涼服務，如以1隻體重 16 公斤的犬隻計算，有關收費可達575元。全部寵物酒店亦要求主人預繳費用以確認留位，惟相關政策不一，由500元至全期寄宿費用不等。預訂後如要改期，有2間表示可按調整的日數加減收費，另有8間表示，只要在指定通知期內提出，可安排免費更改，通知期由入住前 3 天至 14 天不等。然而亦有處理彈性較低的寄養所，即使消費者於寵物入住10天前或以上通知改動，仍須收取全數費用的 5%作行政費。

3. 8間表明出事不賠償



作為主人當然不希望寵物在入住寵物酒店期間發生意外，只有貓幸酒店、中英純貓酒店、HoneyPet (HK) Ltd、狗宿有明確提供最高賠償額，相關金 額由300元至5,000元不等，而貓老闆渡假酒店、貓之旅舍、貓悅酒店、MH Pet Service、Pawradise HK以條款或免責聲明等為由，表明不會負責或提供任何賠償。

4. 無牌經營寵物家庭寄宿服務湧現



近年坊間湧現林林總總的寵物家庭寄宿服務，消費者可輕易在網上綜合平台尋找服務提供者。根據《公眾衛生（動物）（寄養所）規例（第 139I 章）》（《規例》），任何人如經營為動物提供食物及住宿的業務，以換取該等動物的擁有人或控制人支付費用或其他金錢代價，即屬經營動物寄養所，須先申領由漁護署發出的動物寄養所牌照。消費者光顧不合法處所有可能對寵物構成安全風險。消委會建議，可瀏覽漁護署網站列載的「持牌動物寄養所名單」，惟該名單目前只屬自願參與性質，即使消費者所搜尋的寄養所不在名單上，亦不代表該處所為無牌經營。

消委會指，曾接獲一名消費者投訴，指他於A寵物酒店預訂了狗隻寄宿服務，並已按酒店於即時通訊軟件中所列方式全數繳付訂金。於狗隻入住的前一天，投訴人向酒店提出更改入住日期的要求，惟遭到酒店拒絕。投訴人認為酒店做法不妥，遂向作出投訴。

A寵物酒店回覆指，酒店在即時通訊軟件中以「注意事項」列出有關其寄宿服務的條款，當中包括註明如需要更改住宿日期，主 人必須在寵物入住10天前提出，而已繳費用最多可被保留6個月，並只可用 於酒店提供的寵物寄宿服務。鑑於酒店所發出的訊息不存在用詞複雜或條文過於冗長的情況、字體大小亦與其他訊息一致，而投訴人是在收悉有關訊息 後，方轉帳予酒店，以全數繳付的方式確認預留房間；故此，消委會亦難以協助投訴人與酒店雙方達成一致共識。