消委會｜寵物酒店收費相差大　同一重量狗隻　寄宿費可貴一倍

不少家庭會在旅行時把寵物寄養在寵物寄養所，消委會今期《選擇》月刊針對寵物寄養所服務進行了調查，發現不同寵物入住時收費標準不一，如寄養貓咪，會按房型收費，至於狗隻則多數按體型收費。調查假設以寄宿一隻16公斤狗隻為例，有酒店視為中型犬，亦有酒店視為大型犬，收費相差一倍。



不少家庭會在旅行時把寵物容養在寵物寄養所。 (資料圖片)

同一重量狗隻 不同酒店收費相差一倍

由於狗的體型相異甚大，狗酒店收費較為繁複。大部分狗酒店按體型收入，不過不同酒店對體型的標準不一，以一隻約16公斤的狗隻為例，Doggie Zone會視為中型犬，所需寄宿費用為每天350元，另一間狗宿則會視其為大型犬，所需費用為每天700元，相差1倍。除此之外，如消費者飼養逾45公斤的犬種，可供選擇的狗酒店或較少，Doggie Zone、HoneyPet (HK) Ltd網站有顯示體重超過40公斤的犬隻的收費，Dog Kingdom Limited表示其接待狗隻的體重上限為40公斤。

由於金的體型相異甚，狗酒店收費較為繁複。（郭梓謙攝）

貓隻體型相若 寄宿酒店按房型收費

由於貓體型大小相若，因此大部分貓酒店會按房型收費，消委會調查的9間貓酒店中位於屯門的貓老闆渡假酒店最便宜，以寄宿1隻貓7天為例，共需1,050元，居於150 x 60 x 55平方厘米的單層標準房。酒店內有職員24小時當值，房舍內設24小時網上實時監控系統，但每天額外收費30元。餵藥、滴杜蝨/防蚤藥水、基本沖涼等均額外收費。顧客需先付500元訂金，餘額在寵物入住當天支付，顧客不可更改寄宿日期或天數，取消預訂亦不設退款。酒店不負責任何受傷、感染或死亡風險及賠償。

收費最貴為位於天后的中英純貓酒店，寄宿1隻貓7天若居於豪華房共需4900元，豪華房面積為148 x 120 x 200平方厘米。上午11時至晚上7時半有職員在酒店內當值，如有突發需要， 照顧員會於安全情況下盡快返回崗位。若店方帶寵物出診會實報實銷醫療費用及車費，滴杜蝨/防蚤藥水、基本沖涼等均額外收費。顧客需先付全數費用的一半， 餘額在 寵物入住當天繳付。若顧客想更改日子，如更改的日子還有房間，可以免費更改，若取消預訂則可保留至下次使用寄宿服務或可轉為該公司寵物美容消費。有任何突發情況會先通知主人並商量處理方法；最高賠償額為5000元。

由於貓體型大小相若，因此大部分貓酒店會按房型收費（Unsplash/ Nathalie Jolie）

不少家庭養多於一隻寵物，不同寵物酒店對於多一隻寵物入住的收費不一。例如，貓季酒店及Pet Villa (西營盤分店)表示，只要房型容許，入住多於1隻寵物毋須額外收費；而貓老闆渡假酒店以及貓幸酒店則就每隻入住的額外貓隻收取每晚50元的費用。