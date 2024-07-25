輸入外勞｜調查指本地機場員工月入減　受訪者聞招聘本地人意欲降

香港國際機場首批外勞已來港半年多，機場空運員工協會調查發現機場從業員在輸入勞工後，平均月入2.1萬元至3萬元的受訪者，比去年10月大跌32.5%；約7成受訪者表示月入減少主因為加班時數減少。另外，77.6%受訪者表示自航空業輸入外勞後，曾聽聞過機場營辦商降低或減少招聘本地勞工意欲。



機場空運員工協會於5月份進行問卷調查，發現機場從業員在輸入勞工後平均每月收入$21001-$30000的受訪者下降至19.1%，比去年10月的51.6%大跌32.5%（資料圖片/黃偉民攝）

月入兩至三萬受訪者比例較輸入外勞前降三成 7成指因加班時數減

機場空運員工協會於5月舉行《2024年度機場從業員職業及生計狀況》問卷調查，發現輸入勞工後，平均每月收入入2.1萬元至3萬元的受訪者下降至19.1%，比去年10月的51.6%大跌32.5%；而平均每月收入1.5萬元至2.1萬元的受訪者則由34.1%升至57.1%，增加了23%。

約7成受訪者表示每月收入減少的主因為加班時數減少。其中25.4%受訪者表示，2024年2-4月期間每月「平均加班收入」對比去年10月或之前減少5000元或以上。

逾4成受訪者公司減少招聘本地員工 逾半表示貿與外勞溝通困難

77.6%受訪者表示自航空業輸入外勞後，曾聽聞過機場營辦商降低或減少招聘本地勞工意欲。至於受訪者所屬公司招聘狀況，近42.4%認為其公司現時減少了招聘本地員工，16%受訪者更認為公司沒有招聘本地新血，而表示大量本地招聘受訪者只有11.2%，餘下為不清楚。

另外，56.3%受訪者表示與外地勞工之間的言語溝通困難或極度困難。有72.2%受訪者認為需加強機場外地勞工的廣東話培訓課程，另有19%受訪者認為可加強本地機場員工的普通話培訓課程。

機場員工依賴加班多勞多得 工會倡輸入勞工特別計劃「宜慢不宜快」

協會表示，調查反映輸入勞工措施已影響機場營辦商招聘本地員工的意欲，外勞對於本地員工而言是「生計」競爭者。它指機場員工依賴多勞多得的「加班」，當中底薪加津貼只佔每月薪酬約三分之二，餘下的三分之一必須依靠員工「加班」賺取。協會認為機管局必須正視外勞對本地員工逐漸浮現的負面影響，並思考對策以避免爆發矛盾，防止進一步導致本地勞工流失。

協會建議輸入勞工特別計劃「宜慢不宜快」，目前航空業復蘇至疫情前約八成水平，必須因應航班復蘇進度作具體調節，避免造成惡性競爭及激化矛盾。