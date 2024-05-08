觀塘線7.28四站停駛｜乘客憂太子站當日超負荷　料對遊客帶來混亂

港鐵將更新觀塘線油麻地站附近隧道設施，7月28日會暫停太子至何文田站列車服務，市民要用替代路線前往相關車站，料行程會增加2至12分鐘。



當日太子站會成為荃灣線及觀塘線唯一轉車站，有乘客指出，當日是星期日，會有不少內地遊客訪港，他們肯定會感混亂，因兩地鐵路系統不同，故港鐵要做好資訊發放協助乘客；有上課的乘客則稱，太子站是每日必經轉車站，憂當日太子站會超負荷，「希望港鐵可以改善下。」



觀塘線7月28日太子、旺角、油麻地及何文田四站列車服務會暫停，4個車站所經的荃灣線及屯馬線列車則如常運作，乘客需用替代路線前往目的地。由於旺角停駛，剩下太子站在當日會是荃灣線及觀塘線唯一轉乘站，素來是人流較多的車站，今日下午非繁忙時間，仍有大批乘客上落車，或換乘至對面線。

來自內地吉林省、正攻讀理工大學碩士生的孫先生表示，不擔心當日會影響出行，因可以轉搭巴士往目的地。不過，他稱若以遊客角度出發，相信會有一定混亂，因7月28日內地正在暑假，高考完畢、大學生也不用回校，不少公務員也可能有假期，或會選擇到港旅遊，相信有較多人會到受影響車站。

來自內地吉林省、現時是理工大學碩士生孫先生表示，安排對內地遊客或會有一定混亂。（歐嘉樂攝）

孫續稱，內地鐵路系統與香港有不少差異，例如太子站月台，觀塘線落車後須過對面月台轉荃灣線，「我覺得（停駛）對遊客肯定會有混亂」。他稱若港鐵能做好資訊發放，例如有大告示板、有職員協助遊客會比較好。

每天都在太小站轉車的鍾同學則表示，相關安排會影響暑假及周日出行，「要改搭其他交通工具，可能冇咁方便。」她稱，平時觀塘線已很擠迫及繁忙，「平時朝早成日要等幾班車」，故認為當日市民外出及遊客到訪情況下，太子站及荃灣線會超負荷，「（港鐵）又一直加價……希望可以改善下。」

乘客葉小姐則指，安排會造成影響，「要轉多條線就麻煩啲，同要嘥多啲時間」，又相信當日有不少遊客，對遊客可能造成困擾，「冇睇到可能唔知，最好多啲解說囉。」