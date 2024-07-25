動漫節2024｜有展商推買$100禮券送$50優惠　PS5連手掣$3000有找

第25屆香港動漫節緊接書展閉幕，將於明日（25日）起，於灣仔會展一連六日舉行，現場設有多個打卡熱點，包括漫威角色死侍及狼人的官方角色扮演者等。為了吸引顧客購物，參展商均各出奇招，例如有玩具店將書展的巨型九龍城寨模型，搬至動漫節會場；亦有展商推出買100元禮券送50元的優惠；或主打「去日本都唔買到」的本地設計動漫精品。至於PS5價錢，數位版去年展覽至少平600元，連無線手掣版毋須3,000元，比公價平500多元，更送環保袋及哈根達斯50元現金券。



第25屆香港動漫節，將於7月25日起，於灣仔會展一連六日舉行。（廖雁雄攝）

今屆打卡點包括漫威角色死侍及狼人的官方角色扮演者等。（廖雁雄攝）

打卡熱點︰漫威角色死侍及狼人、新世紀福音戰士跑車

動漫節將於明日開鑼，灣仔會展內的展覽人員已在最後衝刺，忙於準備擺放模型及商品，或安排遊戲讓入場觀眾抽獎玩樂。不過記者現場所見，發現場內有多個打卡熱點，例如經典動畫《新世紀福音戰士》跑車；漫威角色死侍及狼人的官方角色扮演者等。

至於早前書展焦點的巨型九龍城寨模型，其實由主打香港情懷的本地模型品牌TINY微影，負責設計及製作。該公司為今屆動漫節的參展商，因此該模型轉移至攤位內，讓觀眾繼續打卡留念之餘，亦可刺激人流及銷售額。

書展展出的巨型九龍城寨模型，亦搬至動漫節會場。（廖雁雄攝）

微影傳媒及公共關係經理鄭先生估計，動漫節的人流與去年相若。（廖雁雄攝）

巨型九龍城寨模型耗時逾1.5年製作

微影傳媒及公共關係經理鄭先生透露，該巨型九龍城寨模型，由計劃至製作耗時逾1.5年，經過不斷反覆修改，才成為現在的模樣。而當年決定製作時，電影《九龍城寨之圍城》仍未上映，因此只是一個美麗的巧合。

動漫節版與書展版細節上有分別

鄭先生又指，由於每次搬運九龍城寨模型後，需要再作調整及修補，因此動漫節的版本再增添細節，例如車輛及桌椅等。「細心嘅朋友仔，可能每次影呢個場景，都會發覺啲人嘅擺位，或者啲箱呀，枱枱櫈櫈呀，都有位置嘅調整。」

雖然近年港人掀起北上熱潮，同時日圓匯率屢創新低，但鄭先生參考書展的成績，估計人流與去年相若，認為只要製作優質的產品，自然能吸引顧客購買。至於九龍城寨收藏模型方面，他表示由於受電影的帶動下，所有存貨已售罄。

動漫一番街負責人溫先生表示，由於市道不景氣，期望推出優惠促進市民消費。（廖雁雄攝）

動漫一番街推出買滿100元禮券，送50元禮券。（廖雁雄攝）

買$100禮券送$50 展商冀促進消費︰你買多啲我哋就送多啲

為了吸引顧客，有展商推出買滿100元禮券，送50元禮券。動漫一番街負責人溫先生表示，由於市道不景氣，期望推出優惠促進市民消費。「我哋難捱，佢哋都難捱，不如大家都有多啲開心嘅事發生，你買多啲我哋就送多啲。」

不過溫先生同樣不擔心人流減少，認為大眾需要娛樂，動漫迷會繼續支持動漫節。「因為每年大家都知道要成排成3個鐘頭入場，反而調返轉頭，大家都需要娛樂，而動漫係大家最喜歡最長情嘅娛樂，相信鍾意唔同IP嘅粉絲都會入場支持。」

羚邦動畫（國際）有限公司高級授權經理羅蔚欣表示，店內的產品由香港設計，「去日本都唔買到。」（廖雁雄攝）

產品由香港設計，包括最近熱播動畫《怪獸8號》的可動式玩偶、《藍色監獄》的磁石肩膀玩偶等。（廖雁雄攝）

展商主力香港設計精品︰去日本都唔買到

除了推出優惠外，有展商則選擇自主設計的路線吸客。羚邦動畫（國際）有限公司高級授權經理羅蔚欣表示，店內的產品由香港設計，包括最近熱播動畫《怪獸8號》的可動式玩偶、《藍色監獄》的磁石肩膀玩偶等。「去日本都唔買到，所以唔擔心會畀日本熱潮影響。」

羅蔚欣對銷情充滿信心，估計銷售額及人流，將會比去年增加。該店並與八達通合作推出優惠，只要付款時出示指定手機八達通卡面，並單次消費300元以上，便會贈送精美動漫禮品一份。

PS5價錢相比去年再創新低。（廖雁雄攝）

PS5淨機價更低至2,690元。（資料圖片）

PS5主機連無線控制器$2,980 買機送環保袋及雪糕$50券

去年「csl x 網上行」推出獨家限時優惠，其中疫情一度缺貨的PS5主機，售3,999元。不過現場所見，價錢相比去年低，PS5主機連無線控制器，優惠價只需2,980元，而數位版淨機價更低至2,690元。

而現場購買PS5主機及相關套裝的顧客，更可額外獲得PlayStation環保食物袋一個，以及Haagen-Dazs哈根達斯50元現金券一張。