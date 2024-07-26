動漫節2024｜13大著數+必睇活動 入場免費領我推／鬼滅／死侍贈品

動漫節2024｜動漫迷熱切期待的「香港動漫電玩節2024」今日正式開鑼！不少動漫迷都進場搜羅動漫周邊、模型！《香港01》好食玩飛頻道記者到現場直擊，為大家整理了今年動漫節的購物著數優惠、免費換領禮品以及必睇活動！即睇下文！



「香港動漫電玩節2024」今日正式開鑼，已經吸引一眾動漫迷！（錢伊藍攝）

動漫節2024於7月26日至30日在香港會議展覽中心展覽廳1舉行（資料圖片）

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香港動漫電玩節6大購物著數

香港動漫電玩節著數【1】人氣爆燈Chiikawa現身動漫節

說到近期ACG界的大熱門，一定是熱度持續上升的Chiikawa（ちいかわ）！NIKO-NIKO（攤位：C19）將會從日本直送Chiikawa的麻糬系列公仔、匙扣，而且全部都會以驚喜價發售，同場還會有超抵買mofusand的貓貓福袋！此外，適逢今年是Monchhichi 50週年，現場特設Monchhichi展位（攤位：A28），除了有Monchhichi的公仔外，還有大量首次登場的限量版周邊！喜歡Monchhichi的朋友就不能錯過了！ 動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

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香港動漫電玩節著數【2】羚邦Medialink—福袋（攤位編號：F02）

推出8款超人氣動漫福袋，包括《咒術迴戰》、《藍色監獄》、《我推的孩子》、《怪獸8號》、《我的英雄學院》、《排球少年》、《我獨自升級》以及《天官賜福》，每款均售$350，福袋內有抱枕、陶瓷杯、立牌等不同動漫周邊！動漫迷千萬不要錯過！

香港動漫電玩節著數【3】曼迪傳媒—福袋（攤位編號：C15）

推出合共6款限量福袋，當中包括2款《名偵探柯南》福袋，分別是「柯南M27福袋」（$350）以及「柯南福袋」（$320）、《孤獨搖滾》（$220）、《火影忍者》（$350）以及《戀與製作人》（$300），福袋有有抱枕、帆布袋、手機支架、充電線保護套等周邊；還有一個「超荀福袋」，只需$200就可以獲得10款不同動漫周邊產品。

香港動漫電玩節著數【4】MUSE木棉花—福袋（攤位編號：B36）

推出8款超人氣動漫福袋，包括《間諜家家酒》（$390）、《進擊的巨人》（$340）、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》（$340）、《葬送的芙莉蓮》（$340）、《刀劍神域》（$390）、《86-不存在的戰區》（$390）、《無職轉生~到了異世界就拿出真本事~》（$340）以及《Lycoris Recoil莉可麗絲》（$390），部分福袋內更有藍牙耳機、抱枕、絨毯等，超抵買！

香港動漫電玩節著數【5】異度空間工作室—購物送龍珠Z珍藏卡（攤位編號：C20、C22）

以往動漫周邊不多，其中一種大受動漫迷歡迎的周邊莫過於卡（收藏卡／形藏卡），異度空間工作室（攤位：）近日取得《龍珠Z》動畫版權，推出了大量動畫精品，當中最亮眼的，莫過於龍珠Z珍藏卡！只需要購物滿$500，即可獲得當天限定款閃卡1張。

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香港動漫電玩節著數【6】八達通消費換大禮

八達通APP推出一系列動漫劇場版八達通卡面，當中包括《排球少年!! 垃圾場的決戰》、《機動戰士高達SEED FREEDOM》及《藍色監獄 - EPISODE 凪》，只要在羚邦攤位內（攤位：F02）以八達通在iPhone或Apple Watch單次消費滿$300，再向職員展示相關的手機八達通卡面，即可獲得相應禮品1份，當中包括《排球少年》PU摺疊盤、《高達 SEED FREEDOM》阿加力色紙或PU摺疊盤及《藍色監獄》襟章或御守。每日限量400份，送完即止！假如在羚邦攤位消費滿$500，更加可以成為會員，帶走《藍色監獄》限量版會員卡！

八達通在iPhone或Apple Watch單次消費滿$300，再向職員展示相關的手機八達通卡面，即可獲得相應禮品1份。（官方圖片）

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香港動漫電玩節6大免費禮品

香港動漫電玩節免費禮品【1】MUSE木棉花—免費鬼滅卡（攤位編號：B36）

只要到木棉花相應的作品墻打卡出顯示動態或貼文，並且Tag香港木棉花的FB或IG以及寫上攤位編號，就可以獲得《鬼滅之刃》、《葬送的芙莉蓮》、《無職轉生~到了異世界就拿出真本事~》、《DAN DA DAN》精美卡片一張。

MUSE木棉花（攤位編號：B36）打卡活動。（錢伊藍攝）

香港動漫電玩節免費禮品【2】Hot Toys—免費《死侍與狼人》手幅 （攤位編號：F01）

只要追蹤或讚好Hot Toys的FB或IG就可以獲得《死侍與狼人》COSBABY紙扇、打卡更可獲得《死侍與狼人》手幅。

香港動漫電玩節免費禮品【3】SUNRISEPOP—《咒術迴戰》紙扇（攤位編號：A03、A15）

到攤位打卡發佈到社交平台，並且Tag指定字眼，就可以獲得《怪獸8號》或《咒術迴戰》扇子一把。首3天下午6點至9點打卡，更限時加碼送《咒術迴戰》積木人1隻！

香港動漫電玩節免費禮品【4】曼迪傳媒—免費便條紙（攤位編號：C15）

只要追蹤曼迪IG或FB就可以獲得《妖怪少爺》便條紙以及《Penelope》面油紙一份。

香港動漫電玩節免費禮品【5】Saks Saka Limited—遊戲王卡牌（攤位編號：B16）

帶來「Yu-Gi-Oh! 遊戲王!」及「Bushiroad武士道」等人氣卡牌遊戲，到場可以體驗免費教學，完成體驗後可以獲得卡牌紀念品一份。

完成免費教學體驗後可獲得紀念品卡品一份。（錢伊藍攝）

香港動漫電玩節2024免費禮品【6】合味道（攤位編號：E06）

打卡可獲《BLUELOCK》聯乘貼紙、登記會員可獲《BLUELOCK》聯乘紙袋。

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香港動漫電玩節3大必睇活動

香港動漫電玩節必睇【1】2大人氣VTuber見面會

VTuber成為動漫界新貴，香港動漫電玩節從去年開始邀請VTuber到場跟粉絲見面！今年大會就邀請了Hololive VTuber「桃鈴ねね」（中譯：桃鈴音音；拼音：Momosuzu Nene）到場，於7月29日在香港動漫電玩節主舞台舉辦「hololive VTUBER: Momosuzu Nene Live Panel in ACGHK」，讓桃鈴ねね跟一眾粉絲會面！

另一位人氣VTuber Dokibird亦剛敲定會在香港動漫節主舞台舉辦「Dokibird Fan Meeting in Hong Kong 2024」，屆時懂得廣東話的Dokibird相信會用大家熟悉的廣東話跟大家打招呼、聊天！如果想跟Dokibird見面，就記得留意大會容後公布的詳情。 動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

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香港動漫電玩節必睇【2】國際級Cosplayer現身

動漫節又豈可缺少Cosplayer呢？今年香港動漫電玩節2024除了繼續歡迎歡迎Cosplayer進場，大會更加邀請了世界各地有名Cosplayer到場，分別有台灣Cosplayer 小都及小白、韓國Cosplay組合Cosis、日本Cosplayer宮本彩希及Elli、西班牙Cosplayer Clow及Ale、泰國Cosplayer THAMES及JaspeZ，並於7月30日4:15pm的「亞太區 Cosplay嘉年華」現身，讓大家可以一睹專業Cosplayer如何把二次元角色帶進三次元現實！動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

香港動漫電玩節必睇【3】創天綜合同人祭

想知道ACG界最近最熱、最潮的作品，就一定要去逛一逛「創天綜合同人祭」，無論是動畫、漫畫、VTuber，還是手遊的同人周邊都可以在這裏找到！現場還有不少Cosplayer，可以跟他們拍照打卡（記得要先禮貌地詢問對方），更可以支持本地二次創作！動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

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香港動漫電玩節購票優惠｜一招豁免Cosplay通行證$20費用

憑「01空間」門票編號 （QR code下方） 經ACG app登記免費門票, 及按時段進入ＨALL 3BC - CosParadise - Cosplay 活動專區 （豁免Cosplay通行證$20費用）

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香港動漫電玩節2024現場不設售票處

看完以上介紹是否心思思想去香港動漫電玩節2024逛一逛呢？雖然心動不如行動，不過出發前記得要預先購買門票，因為除了旅客門票外，現場不設售票處，要進場就要預先購票！想買動漫節ACGHK2024入場門票？01空間以會員分數買飛、即減$5

香港動漫電玩節2024現場不設售票處，想入場就要預先購票（資料圖片）

香港動漫節2024｜門票獨家優惠減$7

今年香港動漫節2024不設現場售票，所以如果想入場，就要預先在網上購買。而動漫節2024門票的價錢是一般門票$42【01空間換購：$35】，小童門票$20【01空間換購：$13】。想用更獨家優惠的門票價錢進入動漫節2024，就進入01空間購買啦。

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香港動漫節2024｜小童門票 3至11歲｜票價＄20

-須出示附有相片的證明文件，如學生證

-11歲或以下的小朋友必須由一位18歲或以上的人共同進入

-可由1B特快通道*入場，可以帶最多2名成年人同行

-3歲以下小童免費

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香港動漫節2024｜一般門票 12歲或以上｜票價＄42

-每人每次進場用一張門票

-由1C通道入場

-60歲以上、旅客或傷健人士，出示證明可帶一名成年人同行由1B特快通道*入場

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*1B特快通道- 每日早上10：30 開放

【*獨家減$5】- 優惠適用指定活動門票價錢，以01積分抵扣方式付款。以上優惠價錢均以扣減最多「01積分」後計算所得，以版面顯示計算為準。

香港動漫節2024｜Hall 1 排隊安排如下

由1B特快通道進入

-親子/長者/旅客/傷健人士等

-潮巨匠「玩具放暑假」閃咕珍藏門票

-3回特快入場券

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略