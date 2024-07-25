動漫節2024現場直擊｜ACGHK2024 率先睇場內10大推薦必行亮點／必買產品｜一年一度香港動漫遊戲fans盛事「香港動漫電玩節2024」將在星期五起，由7月26日至7月20日舉行，記者率先帶各位入場參觀，欣賞場內10大推薦必行亮點／必買產品。



動漫節限時減$7推廣碼【ACG24HK01】，低至$13購票。數量有限，搶完即止！

動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

動漫節2024｜香港動漫電玩節 ACGHK

日期：2024年7月26日（五）至7月30日（二）

時間：10:00 – 21:00 (7月30日 8pm關閉）

地點：香港會議展覽中心1號展覽廳

門票價錢：一般 $42｜小童 $20

01空間門票換購價錢*：一般 $37｜小童 $15

10大必行亮點：01｜Hot Toys 死侍與狼人主題展

MCU年度大作《死侍與狼人》星期三已在香港上映，相信睇完戲的影迷就最想買隻figure玩玩！那你一定要入場睇香港12吋figure大廠 Hot Toys 的巨型攤位，除了大量Marvel、DC、星戰figure，最緊要是有《死侍與狼人》的展覽，打卡一流。

動漫節2024現場直擊｜Hot Toys 攤位（鍾世傑 攝）

動漫節2024現場直擊｜Hot Toys 攤位（鍾世傑 攝）

+ 24

cls那邊有死侍親自設計聯乘版 Xbox手掣及 Xbox Series X特別版主機首次亮相

cls那邊有死侍親自設計聯乘版 Xbox手掣及 Xbox Series X特別版主機首次亮相

動漫節2024必買玩具Figure推薦｜SEED高達模型．BB小燦．MB初號機

02｜咩話？動漫又關Sanrio事？

沒錯！女生最愛的Sanrio Gift Gate 精品店，會帶5大三利鷗人氣角色：Kitty、My Melody、Kuromi、cinnamoroll、hangyodon入場，優先發售「Sanrio Lovey Fantasy」主題紀念收藏卡及多款可愛主題精品（＄20抽卡），抽中天使、小惡魔卡後，可按照卡主題進入「光」與「影」體驗區打卡。（B02攤位）

「Sanrio Lovey Fantasy」主題紀念收藏卡（＄20抽卡）（鍾世傑 攝）

抽中天使、小惡魔卡後，可按照卡主題進入「光」與「影」體驗區打卡。（鍾世傑 攝）

03｜BANDAI Tamashii 大量超合金、高達模型新品展出！

萬代今年有超合金50周年展、食玩、景品、Tamagochii等不同類型展區，即睇圖輯：

BANDAI Tamashii 大量超合金、高達模型新品展出！（鍾世傑 攝）

BANDAI Tamashii 大量超合金、高達模型新品展出！（鍾世傑 攝）

+ 28

特別版高達模型每年都有很多入場者排隊掃，在10幾款特別版中，記者就推薦SEED 20周年電鍍色模型套裝，set裝包括HG 自由高達／正義高達／天意高達（＄650）另外還有HG彩色透明版Destiny Gundam（＄180），搶不到RG Destiny Gundam Spec II可考慮。（動漫節BANDAI攤位發售）

+ 8

04｜Hasbro 變形金剛40 周年玩具展覽

「孩記」孩之寶每年都會將早前在美國SDCC (San Diego Comic-Con) 動漫節限定版《Transformers》《G.I.Joe》《Marvel》《Star Wars》現具帶到動漫會場年度發售，今年更會有《Transformers 變形金剛》40 周年博派領袖名人堂 Hall of Fame展覽。（D02攤位）

Hasbro 發售美國SDCC (San Diego Comic-Con) 動漫節限定版玩具（鍾世傑 攝）

05｜第12屆GBWC高達模型王大賽港區參賽作品展

由BANDAI官方舉辦的全球性高達模型創作大賽「第12屆GBWC」 （Gundam GUNPLA BUILDERS WORLD CUP） 每年都將港場入圍作品全數展示於動漫節內，幾乎有百款心思、創意、手工也出色的作品等你拍照欣賞。

+ 31

06｜馬Sir監製新漫畫《翻雲覆雨》展覽

近年動漫節都是日系作品玩晒，想不到將會發表一本由馬Sir馬榮成監製、鄺志傑編繪的漫畫《覆雨翻雲》，作品改篇自黃易同名武俠小說，動漫節內將率先發售第一集，更有相應的展覽進行。同場當然要睇埋「港漫動力」新一年選出來的精彩原創本土作品。

馬Sir監製新漫畫《翻雲覆雨》展覽（鍾世傑 攝）

07｜香港玩具品牌勁揪！

香港（或基地於香港）玩具品牌如Action Toys、POSE+、千值練、Sky X Studio、threezero、unbox個個勁，以下是一些重點：

Action Toys 全塗裝版V型電磁俠

Sky X Studio《忍者戰士飛影》全場訂送電鍍劍／改版合金《三一萬能俠》

千值練友好品牌FLAME TOYS推出特別色大獸神

unbox懷舊風拉打巨型搪膠

POSE+ 展出9月新貨METAL HEAT系列三一萬能俠1號及其他灰模展品，包括天元突破戰艦

+ 39

7.1｜鄭健和新作+簽名會

特別值得留意是香港玩具品牌協會大佬峰哥間threezero（不過由於首日直擊時其攤位仍然能入內，請留意之後補相），今年踩入文化界！除了自家原創新作《Kokone Link》插圖小說；《西行記》知名漫畫家「和仔」(鄭健和)及Gameone老頂「風老總」(施仁毅)亦會跟threezero展開合作，宣傳新品牌「龍宇宙有限公司」 （DragonverseHK.com），場內會展出鄭健和設計的悟空雕像，和仔更會在7月27日星期六下午1:00在展位現場繪畫「西遊不息」的畫作，並且會在同日 5:00舉行簽名會。（D22攤位）

Threezero自家原創作《Kokone Link 心橋鏈結》推出小說

漫畫家「和仔」(鄭健和)及Gameone老頂「風老總」(施仁毅)亦會跟threezero展開合作

08｜高達時裝店搶魔蟹斜孭袋

高達潮服品牌STRICT-G 將以大熱電影《高達SEED Freedom》為主題開pop up store，除了恆例的香港版 STRICT-G 別注tee，還有看過電影必定想儲的「魔蟹斜孭袋」！而店外更有大量《高達SEED Freedom》角色給你打卡。

高達時裝店搶魔蟹斜孭袋（鍾世傑 攝）

09｜Soap Studio 燦子後樂園

又一城正進行超可愛大眼公仔「燦子」的展覽，而同步在動漫節亦有個攤位賣公仔，有會場率先賣的木紋風格野豬版，限定的紫色版寶寶燦子。場外還有招財貓燦子巨型打卡公仔。

Soap Studio 燦子+ Disney 攤位（鍾世傑 攝）

+ 5

10 CSL攤位超平買 PS5 Digital Slim版主機

今年PS5及Xbox照樣會在CSL攤位見fans，並推出幾個特惠價出機方案，包括2980出PS5 Digital Slim版主機（送手掣），還有會場限定價出Xbox series S 主機再送明禎BB公仔。

CSL攤位超平買 PS5 Digital Slim版主機

還有會場限定價出Xbox series S 主機再送明禎BB公仔。

+ 5

號外｜MONSTER達哥打機／電音節AV女優打碟

為推廣「Z+ ACGxEDM HK 2025 動漫電音節」，日本AV女優浜崎真緒將以DJ Mao名義上大舞台打碟（7月26日（星期五）-下午5時正至5時30分表演、之後在Booth F32- F33進行簽名會。另外，MONSTER ENERGY 能量飲品的DJ舞台將有很多靚女DJ及Cosplayer現身，而Call of Duty打機專區更有達哥親臨現場跟fans打機送禮。