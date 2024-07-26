滑板聯會合約曝光　無推薦奧運資格　卻禁運動員參與港協屬會

滑板小將無緣奧運的爭議再有新進展，代表15歲選手顧嘉洹的「中國香港滑板聯合總會」（下稱「聯會」），指控港協暨奧委會屬會「中國香港滾軸運動及滑板總會」（下稱「滾總」）選拔不公，但後者稱從無阻止參加比賽。《香港01》獲得「聯會」與運動員的合約，禁止運動員參加「其他體育協會」，不過「聯會」本身並無推薦參與奧運、亞運資格，合約中卻規定運動員的代表身份，變相令運動員根本無可能參與國際認可的比賽。

兩名「聯會」前成員對《香港01》記者指，該會創辦人徐彥龍常說要取代「滾總」，又不准參與「滾總」的比賽。律師指合約有誤導成份，字眼模糊，條款無法執行，或不具法律效力。徐彥龍回應指「我唔係好知道乜嘢合約」。



《香港01》獲得一份「中國香港滑板聯合總會」的合約，條文要求運動員不能參與其他協會，亦要求只能以「中國香港滑板總會」的名義參加奧運。條文中藍色為「中國香港滑板聯合總會」、黃色為「中國香港滑板總會」，但這兩個會並非港協暨奧委會屬會，不能推薦運動員參與奧運。（香港01獨家圖片）

合約要求不可加入或代表其他運動協會

根據《香港01》取得「聯會」的空白運動員合約，合約為期2023年至2026年共三年，合約要求運動員「不會以任何形式加入或代表其他運動協會或俱樂部」，聯會會為運動員爭取資助、比賽、訓練及廣告。

根據合約第六及第七條，「所有項目運動員將會以『中國香港滑板總會』運動員身份代表出席及參與」，「有關所有本地及國際賽事（亞洲運動會、全國運動會、奧林匹克運動會、國際滑板比賽、全球制分賽、全國錦標賽、青年運動會及滑板公開賽等等）運動員的身份將會分別為『中國香港滑板總會』運動員／香港男子／女子代表而出席比賽」。

巴黎奧運開幕在即，爆出香港15歲滑板小將顧嘉洹因會籍問題未能進軍巴黎的爭議。《香港01》發現，協助顧嘉洹的「中國香港滑板聯合總會」（下稱「聯會」）會長徐彥龍，稱顧獲2023年「亞洲X Games全國賽總冠軍」，實為中國內地商業比賽。（香港01製圖）

無推薦資格 卻要求以其身份參與奧運

合約更列明，若運動員「準備參加」2028年洛杉磯奧運的「制分賽」，需要雙方重新簽訂新的運動員合約。「制分賽」相信為筆誤，應為「積分賽」。

值得留意的是，「中國香港滑板總會」並非「聯會」全稱，少了「聯合」兩字。根據公司註冊紀錄，「中國香港滑板總會」在2022年11月成立，由前乒乓國家級運動員徐顥宸及另一人劉柏心為董事；而「中國香港滑板聯合總會有限公司」，原名「香港滑板總會有限公司」，2023年2月改為現名，徐彥龍為唯一董事兼股東。

無論是「聯會」還是該會，均不是「滾總」屬會，亦不是港協暨奧委會成員，無法獲得港協暨奧委會推薦，參與奧運、亞運等國際項目。

中國香港滑板聯合總會會長徐彥龍指控，15歲的滑板小將顧嘉洹因「滾總」會籍問題未能參加奧運，但徐稱顧獲2023年「亞洲X Games全國賽總冠軍」，但查證後並非「亞洲賽」或「亞洲冠軍」。（資料圖片／盧翊銘攝）

成員簽五年合約 南京集訓需自資數萬元

兩名「聯會」的前成員，接受《香港01》訪問，確認有這些條款的合約。其中不願具名、未成年的前成員A，2022年加入聯會，同年底其家人與聯會簽署一份五年的運動員合約，不過聲稱無取得副本。

A稱聯會有贊助滑板及衣服，及於2023年安排與南京隊集訓，但教練費用、機票及食宿共約35,000費用，均由自己承擔。

巴黎奧運開幕在即，滑板繼上屆東京後連續第二屆成為奧運項目。圖為2024年7月23日，14歲中國隊代表崔晨曦，在巴黎訓練。（Getty Images）

不忍操控退會 前成員A：失去了玩滑板的快樂

以A所知，聯會有不多於十名運動員，只有少數在香港生活，大多數長居中國內地。不過A覺得，徐彥龍要求其要奪得全港運動會冠軍，訓練期間常對其嘲諷，連在社交網站發布滑板影片，都被要求「審稿」，令其感到極大壓力，數個月都忍不住哭了起來，最終抵受不住壓力退出比賽。

今年2月A口頭通知徐彥龍退出聯會，要求解除合約並取回合約副本，A稱徐無理會，只稱合約有效，更要求刪除社交網站中與聯會相關的貼文，並禁止其刊登與滑板有關的相片及影片，理由是影響聯會聲譽。

合約瓜葛令A失去了玩滑板的快樂，嘆氣說「應不會再參加比賽了，只想快樂地踩板。」

圖為香港滑板資料圖片，與此次爭議無關。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

前成員B：誇張宣傳令選手遭同行恥笑

另一名成員B，同樣在2022年加入聯會，一年後退出，但未有簽署任何合約。B說徐彥龍經常說，希望取代「滾總」，成為港協暨奧委會成員。不過聯會無資格派代表參加國際比賽，又禁止旗下運動員參與滾總的比賽、向滾總爭取資格，B不理反對參加了滾總的比賽，成為退出聯會的導火線。B退出後，聯會開始要求與其他會員簽署合約，並稱要禁止成員參加滾總的比賽。

B覺得聯會常常誇大選手的能力，例如有成員在表演活動中，做了一個高難度動作，聯會會誇大其詞宣傳「跳十個階級」、「破香港紀錄」，但B說滑板界都知道當日活動所謂十個階級，只是相等於平常四至五個階級，「該名成員其後到板場踩板，被人笑足數個月，對成員造成很大心理壓力」，因此B覺得聯會的宣傳只為爭取「坐正」取代滾總，根本並非為了培育選手。

《香港01》獲得「中國香港滑板聯合總會」與運動員的合約，禁止運動員參加「其他體育協會」，不過「聯會」本身並無推薦參與奧運、亞運資格，合約中卻規定運動員的代表身份，變相令運動員根本無可能參與國際認可的比賽。（香港01製圖）

方力申無公開運動員身份 聯會開名自創小將冠軍頭銜

方力申為其泳會的9歲運動員爭取參加港協暨奧委會認可的比賽，但一直無公開運動小將的身份，但滑板爭議就不同，徐彥龍一開始就公開聯會運動員、15歲小將顧嘉洹的身份，指顧獲得「亞洲X Games全國總冠軍」，卻因為會籍問題無法獲得奧運資格。

不過《香港01》查證，該比賽只為內地商業比賽「X Games China 2023滑板U池巡迴賽暨RASL 2023滑板賽」，聯會創辦人徐彥龍說「看到海報有亞洲二字」才自行在新聞稿為比賽改名的辯解亦不成立。滾總亦稱，從無阻止顧參加比賽。

《香港01》嘗試聯絡顧嘉洹的家人，希望釐清爭議，但至截稿前並無回覆，亦不清楚顧嘉洹有無簽署合約。

運動員B曾在比賽中接觸過顧嘉洹，B覺得顧十分謙虛，滑板亦玩得不錯，顧爸爸也一心培養兒子成滑板選手，並經常陪伴訓練至凌晨。

2024年7月17日，方力申為其泳會的運動員爭取比賽機會，與泳總開會。連日爭議，方力申無公開9歲運動員的身份。（資料圖片 / 夏家朗攝）

近年活躍揚言欲取代「滾總」

根據公司註冊處紀錄，「聯會」為私人股份有限公司，創辦人徐彥龍持有100%股份並身兼董事。而一般港協暨奧委會屬會，一般以「擔保有限公司」註冊，沒有股權，以非牟利形式運作。

有知情人士向《香港01》記者透露，「聯會」近兩年異常活躍，向港協暨奧委會爭取滑板活動的話語權，甚至揚言要「取代」滾總，或令滑板從「滾總」中分家。知情人士指出，港協暨奧委會屬會，不會參與商業贊助和代言等運作，體育協會若以牟利方式運作，會有利益衝突；若一個普通公司，禁止運動員參與港協的比賽，亦非常荒謬。

根據港協暨奧委會網站，團體若想申請成為最低級別的觀察會員，必須提交《公司條例》註冊的非牟利團體文件及章程細則，以證明該團體在香港已成立五年或以上。

律師：合約疑有誤導 或無法律效力

律師梁永鏗表示，有關合約有機會構成誤導，因為參與奧運等比賽，需為獲得港協暨奧委會承認和推薦，但合約卻要求運動員以不獲港協認可的身份參賽，因此該份合約條文有機會誤導簽約的運動員，或成為無效力的合約，但最終是否構成誤導，或合約是否具法律效力，仍需要法庭處理。

合約未有具體說明會有多少金額贊助，梁永鏗認為條款缺乏細節，無說清做到多少項贊助才算是符合合約要求。「條文對締約雙方是否對等，也是衡量合約是否有效的其中一個因素。如此將一個運動員捆綁近多年，可以預視會有很多爭拗點，出現『審死官』的狀況。」

律師文浩正亦認同，要以根本無奧運資格的會籍身份，去參與奧運的條款，有誤導成份，一些條款亦模糊不清，如「爭取協商所有贊助及資助」、「盡一切能力為簽約運動員能夠得到報名資格」等，到底有多少贊助才算符合？又何謂「盡一切能力」協助得到資格呢？

文浩正指一般明星的商業合約會有具體條文，有多少收益、目標等等，條款模糊及不清楚會令合約效力存疑。

中國香港滑板聯合總會會長徐彥龍，2023年與民建聯一同出席「城市運動發展及建議」記者會，稱全香港只有13個滑板場地並不足夠。（資料圖片／盧翊銘攝）

徐彥龍：唔係好知乜嘢合約 無講過要取代滾總

《香港01》向徐彥龍查詢運動員的合約詳情，有否誤導成份令簽約運動員認為，聯會可以推薦參與奧運比賽。

徐彥龍回應指：「我唔係好知道乜嘢合約」，「冇講過要取代滾總，只是爭取出賽機會」，又指有運動員參與滾總協辦的第九屆全港運動會。