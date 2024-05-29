2元乘車｜孫玉菡憂巴士小巴全面分段收費　將破壞得來不易的平衡

《財政預算案》提出檢討「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」，立法會議員楊永杰今日（29日）問當局會否要求專營巴士公司及公共小巴全面實施雙向分段收費，規定受惠人士下車拍卡才能享有二元優惠以避免「長車短搭」問題。

勞工及福利局局長孫玉菡的書面答覆稱，全面實施分段收費可能令更多短途乘客乘搭長途路線影響長途線的乘客，而若專營巴士營辦商因而需要增加長途路線的班次，便會加重路面交通負荷，在短途乘客中途下車後，相關長途路線可能出現載客率過低而未能善用公共交通資源的情況。

孫玉菡又稱，增加分段收費可能導致與現有的短途路線或其他公共交通服務之間出現資源重疊的情況，破壞得來不易的生態平衡，因此，運輸署會就個別路線是否適宜推行分段收費作出審慎評估。



運輸署6月23日宣布，打擊不合資格違規使用2元乘車優惠行動，由6月26日起為兩個月。（林靄怡攝）

在2元乘車優惠政策下，政府上年度已向交通營運機構補貼了40億元公帑，本年度預計將升至60億元。孫玉菡今稱，運輸署一向鼓勵專營巴士及專線小巴營辦商因應其商業考慮，包括營運及財政狀況、整體經濟環境、乘客需求，以及車輛資源方面的影響等，盡可能提供票價優惠，包括單向或雙向分段收費，以減低乘客開支。

8成專營巴士路線已設有單向或雙向分段收費

他指，現時約八成專營巴士路線已設有單向或雙向分段收費，其餘兩成主要為短途路線，而由於短途路線車程短，且車費已經相對較低，難以再提供分段收費。

此外，現時約六成專線小巴路線已提供分段收費。在定期評核專線小巴路線的整體服務表現時，若相關營辦商為乘客提供新的分段收費優惠，運輸署會以此作為額外增加該專線小巴營辦商客運營業證期限的考慮因素。

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對於楊永杰今日問當局會否要求專營巴士公司及公共小巴全面實施雙向分段收費，規定受惠人士下車拍卡才能享有二元優惠以避免「長車短搭」問題。孫玉菡稱，運輸署需要在整體交通服務和規劃上作審慎考慮，包括如何照顧及平衡短途及長途乘客的不同交通需求，而就個別路線的可行性及具體安排，亦須視乎相關路線實際情況而定。

全面實施分段收費或令更多短途乘客乘搭長途路線

孫玉菡指，如全面實施分段收費，可能令更多短途乘客乘搭長途路線，佔用長途路線的運載力，從而影響長途線的乘客；若專營巴士營辦商因而需要增加長途路線的班次，便會加重路面交通負荷。此外，在短途乘客中途下車後，相關長途路線可能出現載客率過低而未能善用公共交通資源的情況。

全面實施分段收費，可能令更多短途乘客乘搭長途路線，佔用長途路線的運載力，從而影響長途線的乘客；若專營巴士營辦商因而需要增加長途路線的班次，便會加重路面交通負荷。此外，在短途乘客中途下車後，相關長途路線可能出現載客率過低而未能善用公共交通資源的情況。 勞工及福利局局長孫玉菡

孫玉菡指，增加分段收費亦可能導致與現有的短途路線或其他公共交通服務之間出現資源重疊情況，破壞得來不易的生態平衡。因此，孫玉菡指運輸署會就個別路線是否適宜推行分段收費作出審慎評估。

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