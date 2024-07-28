觀塘線四站暫停｜內地客到何文田　始知要兜路到旺角站　花廿分鐘

港鐵觀塘線今日（28日）有基建設施更新，太子至何文田站列車服務暫停，但四個車站荃灣線及屯馬線列車會繼續維持服務。今早在何文田站，有打算到旺角站的內地遊客來到才知道港鐵不停該站，本身只需坐兩個站，但今日要兜路轉乘其他線到旺角，從港鐵APP建議，需花上逾20分鐘時間方能到達。



▼7月28日 港鐵觀塘線基建設施更新，何文田站早上情況▼



觀塘線太子站來往何文田站暫停，今早約10時，何文田站轉車月台人流繁忙，期間不少人要停在指示牌前摸索去路，多名港鐵職員在場忙於為乘客指示轉乘方向。部份人得知列車不停太子至何文田站後，情緒鼓譟，認為影響很大。

內地旅客到場始知港鐵不停旺角站：造成不便，但可以理解

由深圳來港的內地客黃小姐，原本打算到旺角站，再到一帶觀光，惟來到何文田站後，才知道綠色線不能直往旺角站。她表示，會根據職員指示，改乘屯馬線，繼續本來的行程。

據港鐵手機應用程式的行程指南，想從何文田站到旺角站，目前的建議路線是先轉乘屯馬線至尖東，其後步行6分鐘到尖沙咀站，再乘坐荃灣線到旺角站，預計乘車時間約23分鐘。

對於要用更多時間方能到達目的地，黃小姐認為情況還好，又指：「因為工作人員挺熱情的，能幫我們解答這個疑問。」

由深圳來港的內地客黃小姐，原本打算到旺角觀光，來到何文田站後，才知道港鐵不停旺角站。（蘇煒然攝）

同樣來自深圳、打算到旺角的內地客曾先生則稱，港鐵停駛旺角站造成不便，且情況有點混亂：「到現在仍沒有了解清楚情況。」與曾先生同行的黃小姐則認為這屬臨時狀況，可以理解，會按職員解答時的建議，改乘屯馬線。

港鐵觀塘線今日（28日）有基建設施更新，太子至何文田站列車服務暫停，但四個車站荃灣線及屯馬線列車會繼續維持服務。（蘇煒然攝）

黃埔站有市民欲過海 提早半小時出門

在黃埔站，早上約9時，月台範圍人流疏落，但也有港鐵職員在場為乘客解答問題，教他們如何轉乘。

原本打算前往銅鑼灣的市民葉先生表示，早在新聞上得知太子至何文田站列車暫停服務的消息，認為影響不大。他續指，黃埔站至何文田站的班次較平日疏落，惟仍在可以接受的範圍內，不過，他也比平日提早30分鐘出門。

要前往銅鑼灣的市民葉先生表示，黃埔站至何文田站的班次較平日疏落，惟仍在可以接受的範圍內，不過，他也比平日提早30分鐘出門。（蘇煒然攝）

▼7月28日 港鐵觀塘線基建設施更新，黃埔站早上情況▼



▼7月28日 轉乘屯馬線往黃埔情況▼

