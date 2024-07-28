觀塘線四站暫停｜太子站升降機逼爆　家長推BB車苦等　始知改月台

港鐵觀塘綫今日（28日）進行更新工程，觀塘線太子至何文田站服務暫停。以往太子站2號月台直往黃埔，今日以太子為終站，倒頭返調景嶺，不少習慣在3號月台往調景嶺的乘客大失預算，不少家長推着BB車，去到3號月台始知「此路不通」，要上一層到2號月台。



接近中午，升降機持續十數人排隊，平均起碼等10分鐘。有家長推載着3個小朋友的嬰兒車，指太子站大堂未見有指示轉了月台，等了4、5架升降機卻去錯月台，要再等過。



來往兩層月台的樓梯一度因上落人流均多而擠塞。（吳綽詩攝）

太子居民李先生與太太打算帶3個小孩去福田口岸玩樂，他要到九龍塘轉東鐵線，他指平時都是搭升降機到最底層月台，但今日落到去卻發現改了月台，一臉錯愕。

成功入升降機 原來改了月台樓層

他質疑，大堂沒有相關資訊或指示，自己又推着雙人嬰兒車，在大堂已等了4、5架才入到，結果又要再等升降機，先行樓梯的太太期間打電話催促他，最後到第4架才入到。

他表示小朋友明天要上學，吃完晚飯就要回來，雖沒特別計劃行程，但會少了時間玩：「遲啲到玩少啲囉。」

不知道太子轉綫要上一層 家長：全部人塞晒喺太子

陳先生一家四口前往九龍灣，他說事前只知道觀塘線何文田站暫停，不知道在太子轉觀塘線要上一層，「平時過對面就係。」

他表示「全部人塞晒喺太子」，影響行程，好在不太趕時間，「容忍下啦。」他推着嬰兒車，等了約10分鐘、第3架升降機才入到。

中午12時左右，來往兩層月台的人增多，位於月台中央的樓梯因上落人流眾多，一度擠塞要停下；及後樓梯才改為只能往下。港鐵職員表示，現時上及落分別有兩條樓梯只許單向。

陳先生指事前不知道轉了月台，等𨋢約10分鐘，「平時過對面就係。」（吳綽詩攝）

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7月28日觀塘線太子至何文田站暫停服務以配合隧道資產更新工程。

▼7月28日 轉乘屯馬線往黃埔情況▼



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▼7月28日 港鐵觀塘線基建設施更新，黃埔站早上情況▼



▼7月28日 港鐵觀塘線基建設施更新，何文田站早上情況▼

