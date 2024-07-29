滑板小將公開「滑板聯會」合約　有排他條款　禁入港協屬會

《香港01》早前獨家報道，「中國香港滑板聯合總會」（簡稱「聯會」）與運動員簽署合約有排他條款，禁止參與港協暨奧委會屬會，變現阻止參與奧運等國際比賽。爭議主角、15歲滑板小將顧嘉洹周日（28日）由父親陪同，現身商場活動，顧父公開合約，當中亦有排他條款，顧嘉洹稱仍想征戰奧運。「聯會」創辦人徐彥龍則指，排他條款似藝人合約，但無禁止參與港協暨奧委會屬會「滾總」的賽事，一直透過各途徑爭取推薦運動員參加奧運的資格，但得不到回應。



7月28日，滑板小將顧嘉洹出席商場活動。（Yahoo新聞授權圖片）

爭議最早由「聯會」公開指旗下運動員、15歲的顧嘉洹，獲得「亞洲X Games全國總冠軍」，卻無法參加奧運，指控港協暨奧委會屬會「中國香港滾軸運動及滑板總會」（簡稱「滾總」）選拔不公。

巴黎奧運開幕在即，爆出香港15歲滑板小將顧嘉洹因會籍問題未能進軍巴黎的爭議。《香港01》發現，協助顧嘉洹的「中國香港滑板聯合總會」（下稱「聯會」）會長徐彥龍，稱顧獲2023年「亞洲X Games全國賽總冠軍」，實為中國內地商業比賽。（香港01製圖）

但《香港01》調查發現，聯會新聞稿指的「亞洲X Games全國總冠軍」，實為內地商業賽，並非奧運積分賽；更進一步揭發聯會的運動員合約，禁止簽約選手參與其他體育協會，即包括港協暨奧委會屬會，因而扼殺運動員參與亞運、奧運等機會。

聯會創辦人徐彥龍先聯絡《香港01》，希望指控「滾總」選拔不公，但一直未能提供相關證明，之後他接受電視台訪問，令爭議發酵。

《香港01》獲得「中國香港滑板聯合總會」與運動員的合約，禁止運動員參加「其他體育協會」，不過「聯會」本身並無推薦參與奧運、亞運資格，合約中卻規定運動員的代表身份，變相令運動員根本無可能參與國際認可的比賽。（香港01製圖）

顧嘉洹：覺得離奧運沒那麼遠

顧嘉洹周日（28日）出席商場活動，開腔表示：「我覺得我離奧運沒那麼遠，拿了很多獎，然後我也有遠大目標，也想嘗試征戰奧運。」

根據《Yahoo新聞》報道，顧嘉洹由父親陪同，以普通話接受訪問，而顧父則用廣東話對記者稱，顧嘉洹北京出生，年幼時來港，近年居於內地但經常回港。

顧父指多番聯絡總會查詢選拔賽詳情，但對方只是著他留意網上公布，「但一路都無回覆。我在香港問過所有人，無人解答到我呢個問題、無人幫到我。」他說希望有一個門口，讓兒子看到奧運之路怎麼走。他又說心灰意冷，最後只有聯會的徐彥龍站出來幫忙。

7月28日，滑板小將顧嘉洹出席商場活動，他表示有更遠大的目標，希望能征戰奧運。（Yahoo新聞授權圖片）

顧父公開合約 有排他條款

顧父公開與聯會的合約，與《香港01》獨家曝光的一樣，有「排他條款」——「不會以任何形式加入或代表其他運動協會或俱樂部」。根據《Yahoo新聞》報道，顧嘉洹在與聯會簽訂的合約中承諾不會加入或代表其他運動協會，意味他不能加入滾總成為會員，故此無法參與滾總的選拔及成為香港代表。

7月28日，滑板小將顧嘉洹（中）、顧嘉洹父親（右）、中國香港滑板聯合總會會長徐彥龍（左）見記者。（Yahoo新聞授權圖片）

會長徐彥龍：似藝人合約、無禁參與滾總賽事

徐彥龍即場展示數份聯會與運動員簽署的合約，他說沒有禁止運動員參與滾總賽事，但承認運動員如同藝人簽約，只能代表其所屬公司參與賽事，同場的顧爸爸確認這個說法。

不過聯會並非港協暨奧委會屬會，本身並無推薦參與奧運、亞運資格，合約中卻規定運動員的代表身份，亦有排他條款要求運動員不加入其他運動協會，變相令運動員根本無可能參與國際認可的比賽。

徐彥龍說一直透過各途徑爭取推薦運動員參加奧運的資格，但得不到回應。

中國香港滑板聯合總會會長徐彥龍，2023年出席民建聯「城市運動發展及建議」記者會。（資料圖片／盧翊銘攝）

是否參與8月選拔賽？會長：場地非標準池

《香港01》早前報道，滾總自2018年後，一直未有舉辦原訂兩年一次的港隊選拔賽，而下次選拔賽訂於今年8月。

徐彥龍代表顧嘉洹回應是否參與選拔賽，他表示選拔賽在荔枝角極限運動場舉行，並非標準碗池，「唔係唔會參加，係唔知點樣參加，因為你都唔係選嗰樣嘢。」他未有正面回答會否參加，而若有正規選拔賽，必會為顧嘉洹報名。

《香港01》揭發「中國香港滑板聯合總會」合約，禁運動員參與港協屬會。港協暨奧委會副會長霍啟剛斥利用家長、埋沒運動員。（香港01製圖）

滾總：歡迎入會選拔

代表中國香港參與奧運、亞運等國際賽事，必須港協暨奧委會認可的本地體育總會承認才可參加。香港代表滑板唯一的體育總會是「滾總」，顧嘉洹於2021至2022年成為滾總會員，滾總表示稱從無阻止參賽，歡迎入會選拔。

對於合約的排他條款，禁止參與其他體育協會，港協暨奧委會副會長、立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛批評聯會利用家長，埋沒運動員。