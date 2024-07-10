醫生解構：HER2型乳癌治療選擇多　綜合治療助乳癌患者面對難關

面對癌症，患者難免會感到恐懼、不安，特別是近年乳癌有年輕化趨勢，患者會考慮到自己的將來，例如治療時的徵狀、併發症、會否對工作帶來影響，甚至擔心生育問題等。有內科腫瘤科專科醫生指出，乳癌可分為三大類，各有不同的針對性治療方案，以HER2型乳癌為例，患者可透過針對HER 2型的化療、單標靶藥物、雙標靶藥物、抗體藥物複合體ADC、電療、荷爾蒙治療作綜合處理，而且治療的選擇越來越多，呼籲患者毋須過份憂慮，應積極面對病情。



乳癌的病發率持續上升，資料顯示，乳癌病發宗數由2000年的1952宗新症，升至2021年的5565宗，短短 20年內新症升幅高達185%，情況令人關注。內科腫瘤科專科黃梓明醫生表示，乳癌個案中大部份都屬於荷爾蒙受體陽性型乳癌，HER2 型乳癌則佔約三成個案數目，另有部份患者屬於三陰性乳癌，不同類型的乳癌個案，治療方向亦有所不同，不論早期或晚期階段的病情，都有不同的治療選擇。

「乳房是一個可以觸摸得到的器官，所以患者較大機會較易察覺病情，不少乳癌個案首次確診都是初期階段， 可以透過很多不同的方法綜合治療，治療性相對較高。即使HER2型乳癌屬於相對較兇的一種乳癌類型，例如在侵略性、腫瘤級別及Ki-67指數(即評估癌症生長的指數)方面也較高，但是好處是有很多的治療方案，以往只可以選擇單一標靶藥物，但現在已有雙標靶藥物，也有其他藥物選擇，例如抗體藥物複合體ADC等，所以治療選擇是越來越多，對於病人來說，其實不用太憂心，始終有藥可以幫助得到。」

根據患者情況選擇治療方案 提升治療效果

黃梓明醫生表示，早期的HER2乳癌個案可以透過針對HER 2型的化療、標靶、電療、荷爾蒙治療作綜合治療，治療性相對較高。至於較晚期的HER 2型乳癌患者，醫生會視乎病 人過往的治療再作考慮，在一線治療方面，會以雙標靶及化療組合治療為主；至於二線治療方面，則可使用抗體藥物複合體ADC。

ADC可更精準控制癌細胞 副作用少

「抗體藥物複合體ADC是一種新型標靶藥物，但會同時帶著一些化療藥引導至身體中帶有HER 2受體的癌細胞內，當這種藥物進入到癌細胞內部之後，它會釋放出化療藥物，從而有效地毒殺癌細胞，對抗乳癌。而ADC藥物不單止化療藥物效力較強，藥物更可引發『旁觀者效應』，類似『導彈』般攻擊腫瘤細胞周邊細胞，目的都是更加精準的控制癌細胞，相對來說副作用又不是太高。」

黃醫生補充，根據美國國家綜合癌症網絡(NCCN) 發佈的最新治療指引，建議患有晚期HER2型乳癌的患者可使用雙標靶藥物及紫杉醇(化療藥物)作一線治療。二線治療方面，指引則建議患者可使用ADC作單一療法。

ADC屬公立醫院自費藥物

據了解，現時本港公立醫院醫生可為曾接受一種或多種以抗HER2為主的藥物作治療方案、並患有不可切除或轉移性HER2陽性乳癌的成年患者處方ADC作治療，而ADC藥物在現階段仍是公立醫院的自費藥物。至於私家診所方面，醫生會根據患者病情及意願等因素而處方ADC。

74歲的陳婆婆早年確診患有HER2型乳癌並出現肝轉移情況，起初透過雙標靶藥加療作治療，成效不錯，但中後段的時候，癌指數又慢慢上升，肝臟的癌細胞亦有增生跡象，醫生決定轉用ADC藥物，首次用藥後，其癌指數已由原本的50.3跌至16.9，第二次用藥後，癌指數更已回復正常水平，肝腫瘤縮小。陳婆婆指，轉用ADC藥物後並無出現明顯副作用，體重還重了3公斤，精神亦有好轉，現時也更願意外出四處吃美食，最重要的是現時用藥的療程時間較首次療程短，由以往的5小時縮短至現在約30-90分鐘，整體感覺相對輕鬆不少。

不過，黃梓明醫生亦提醒，不同人接受治療的成效各有不同、副作用與風險亦有不同，患者應與主診醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案，而治療期間亦應定期接受身體檢查，了解肝功能等狀況。

資料顯示，乳癌新症宗數在 20年內升幅高達185%，情況令人關注。

內科腫瘤科專科黃梓明醫生

（資料及相片由客戶提供）