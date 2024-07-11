芥花籽油功效｜助腦部發展抗乳癌煙點高7益處　常被誤會損心臟？

芥花籽油功效｜芥花籽油的飽和脂肪酸含量是常用食油中最低，不但有益心臟健康，更有研究指芥花籽油可幫助對抗乳癌。不過，亦有傳芥花籽油含有毒物質，不利健康，故價錢亦是食油中較便宜的選擇。究竟真的「平嘢冇好」？或只是一場誤會？食用芥花籽油有什麼要注意？



芥花籽油是什麼？

芥花籽油（Canola oil）產地來自加拿大、中國、德國，其主要成分是芥花籽，是通過菜籽以傳統的植物雜交方式培育出來的新品種，花朵呈黃色，有四片花瓣，經由壓榨後純化而製成芥花籽油。芥花籽油氣味清淡、煙點高且價錢便宜，600毫升的芥花籽油大約為$27，因此深受歡迎。

芥花籽油（canola oil）的花朵呈黃色，有四片花瓣。（Pixabay）

芥花籽油≠菜籽油？芥酸成分差近30倍

不過，亦有不少人認為芥花籽油不健康，其實主要是把它與菜籽油混淆，以為其芥酸超標，影響心臟。而食物安全中心就曾作出解釋，芥花籽油並不是菜籽油，營養成分更是差天共地！根據食物安全中心資料顯示，菜籽油可能含有大量的芥酸（可佔總脂肪酸含量60%），與只有2%芥酸的芥花籽油相差30倍，攝入過量芥酸可能會導致心臟組織受損，嚴重可致心肌病變。詳細可參考👉👉👉菜油是什麼？菜籽油≠芥花籽油1成分差30倍！亂用菜油或恐心肌病變

此外，亦有人誤以為芥花籽油是提煉戰爭武器「芥子毒氣」（mustard gas）原材料，其實只是兩者氣味相似而命名，一點關係也沒有。還有芥花所含「異硫氰酸脂（isothiocyanates）」又與山埃即「氰化物（cyanide）」讀音寫法相似，誤以為它含劇毒。而異硫氰酸脂不但沒有毒性，有研究指它具抗癌作用。

芥花籽油功效｜抗炎抑制乳癌7益處

芥花籽油的芥酸和飽和脂肪分別只佔整體成分的2%和8%，是食油之中最低。芥酸雖然屬於單元不飽和脂肪酸，但據食物安全中心資料，從動物實驗研究發現，攝入含有過量芥酸的油可能對心臟造成不良影響，最常見為降低心肌的收縮力，令心肌脂質沉積；而飽和脂肪酸則會增加低密度脂蛋白壞膽固醇，因而提高患上心臟病風險。

芥花籽油所富含的單元不飽和脂肪佔整體64%，可提供人體本身無法製造的兩種必需脂肪酸：亞油酸和α-亞麻酸，對胎兒和嬰兒的正常發育和成長都十分重要，特別是腦部發展和視覺敏銳度。此外，其中一種不飽和脂肪Omega-3，有助降低壞膽固醇及提升好膽固醇，以保持身體好壞膽固醇平衡、有助抗炎及對心血管健康有幫助。

芥花籽油富含單元不飽和脂肪，佔整體64%。（視覺中國）

也有醫學研究顯示，芥花籽油可抑制乳癌細胞生長。芥花籽油可用於強化治療乳癌的藥物他莫昔芬（tamoxifen）的功效，還能夠抑制乳癌細胞分裂，有助抑制腫瘤生長，對治療乳癌有幫助。

日常煮食方面，芥花籽油氣味清淡，不易影響食物風味，而且煙點高達224度，屬較高煙點的食油之一，適合煎、炒、煮、炸等烹調方法。

1. 減低患心臟病風險

2. 有助胎兒和嬰兒腦部發展和視覺敏銳度

3. 維持好壞膽固醇平衡

4. 幫助抗炎

5. 有利心血管健康

6. 氣味清香、煙點高，適合煎炒煮炸等烹調方法

7. 抑制乳癌細胞生長



芥花籽油氣味清淡、煙點高，適合煎、炒、煮、炸等高溫烹調方法。

芥花籽油、花生油、粟米油揀邊款？

芥花籽油用途最廣泛；粟米油煙點高但穩定性低

消委會曾就食油的特點作比較，芥花籽油飽和脂肪酸含量最低，煙點也高，因此相較於其他食油，用途最為廣泛。花生油味道香濃，則比較適合中式烹調，以提升食物風味。粟米油雖煙點高，但穩定性較低，不宜長時間高溫加熱，因此更適合用於低溫煎炒。每款食油具不同的特色，大眾在煮食時，應根據不同的情況選用相應的食油。

油類只要高於發煙點就會開始變質，攝入後影響人體健康。（網上圖片）

芥花籽油適合人士：

芥花籽油基本適合任何人士食用。

芥花籽油不適合人士：

服食降血糖及血壓的藥物人士：

芥花籽油或會降低血糖及血壓，可能會導致血糖及血壓過低，血壓過低會出現疲累無力、四肢冰冷、注意力不集中等症狀，建議食用前應詢問醫生意見。

芥花籽油禁忌

芥花籽油富含單元不飽和脂肪，雖然單元不飽和脂肪酸屬於好的油脂，但仍屬於油脂類，熱量較高，因此不宜攝取過量。衛生署建議，烹調用油每天不宜超過25克至30克 (6至7茶匙) 。

芥花籽油處理方式

消費者委員會建議，食油應儲存在陰涼乾燥的地方，避免陽光照射，開封後盡量在2至3個月內用完。如發現食油有油膉味或味道變酸，則表示已經變壞。

揀食油相關5個小貼士👉🏻👉🏻【健康食用油】用錯油易有致癌風險！煎炒煮炸焗5大選用食油貼士

選購食用油5貼士

1. 保質期：

大多數未開瓶的食用油，可在沒有太陽和光線照射或高溫的地方存放一至兩年；有些油的保質期只有一年，購買時應先查看包裝上的保質日期。

2. 發煙點：

購買前可考慮所用的烹調方法作決定，如炒為主可選芥花籽油、花生油；炸為主應選用葵花籽油或米糠油，建議家裡配備不同煙點的食油。

3. 穩定性：

食油能抵受高溫和是否容易氧化也是考慮因素。多元不飽和脂肪酸在高溫環境下容易氧化而變質，長期使用重複加熱的植物油會促令血壓升高、血管阻塞。

4. 避免選擇動物性食油：

動物性食油有豬油、牛油等已含不耐高溫的膽固醇，如果烹飪方式常常為高溫煎炸炒的話應避免選用，以免膽固醇氧化，攝取後影響心血管。

5. 食油特性：

食油的質地及味道也會影響食物的風味。

參考內容：食物安全中心／消委會／衛生署／Canola Oil Inhibits Breast Cancer Cell Growth in Cultures and In Vivo and Acts Synergistically with Chemotherapeutic Drugs