芥花籽油功效｜助腦部發展抗乳癌煙點高7益處　常被誤會損心臟？

芥花籽油功效|芥花籽油的飽和脂肪酸含量是常用食油中最低,不但有益心臟健康,更有研究指芥花籽油可幫助對抗乳癌。不過,亦有傳芥花籽油含有毒物質,不利健康,故價錢亦是食油中較便宜的選擇。究竟真的「平嘢冇好」?或只是一場誤會?食用芥花籽油有什麼要注意?



芥花籽油是什麼?

芥花籽油(Canola oil)產地來自加拿大、中國、德國,其主要成分是芥花籽,是通過菜籽以傳統的植物雜交方式培育出來的新品種,花朵呈黃色,有四片花瓣,經由壓榨後純化而製成芥花籽油。芥花籽油氣味清淡、煙點高且價錢便宜,600毫升的芥花籽油大約為$27,因此深受歡迎。

芥花籽油(canola oil)的花朵呈黃色,有四片花瓣。(Pixabay)

芥花籽油≠菜籽油?芥酸成分差近30倍

不過,亦有不少人認為芥花籽油不健康,其實主要是把它與菜籽油混淆,以為其芥酸超標,影響心臟。而食物安全中心就曾作出解釋,芥花籽油並不是菜籽油,營養成分更是差天共地!根據食物安全中心資料顯示,菜籽油可能含有大量的芥酸(可佔總脂肪酸含量60%),與只有2%芥酸的芥花籽油相差30倍,攝入過量芥酸可能會導致心臟組織受損,嚴重可致心肌病變。詳細可參考👉👉👉菜油是什麼?菜籽油≠芥花籽油1成分差30倍!亂用菜油或恐心肌病變

此外,亦有人誤以為芥花籽油是提煉戰爭武器「芥子毒氣」(mustard gas)原材料,其實只是兩者氣味相似而命名,一點關係也沒有。還有芥花所含「異硫氰酸脂(isothiocyanates)」又與山埃即「氰化物(cyanide)」讀音寫法相似,誤以為它含劇毒。而異硫氰酸脂不但沒有毒性,有研究指它具抗癌作用。

芥花籽油功效|抗炎抑制乳癌7益處

芥花籽油的芥酸和飽和脂肪分別只佔整體成分的2%和8%,是食油之中最低。芥酸雖然屬於單元不飽和脂肪酸,但據食物安全中心資料,從動物實驗研究發現,攝入含有過量芥酸的油可能對心臟造成不良影響,最常見為降低心肌的收縮力,令心肌脂質沉積;而飽和脂肪酸則會增加低密度脂蛋白壞膽固醇,因而提高患上心臟病風險。

芥花籽油所富含的單元不飽和脂肪佔整體64%,可提供人體本身無法製造的兩種必需脂肪酸:亞油酸和α-亞麻酸,對胎兒和嬰兒的正常發育和成長都十分重要,特別是腦部發展和視覺敏銳度。此外,其中一種不飽和脂肪Omega-3,有助降低壞膽固醇及提升好膽固醇,以保持身體好壞膽固醇平衡、有助抗炎及對心血管健康有幫助。

芥花籽油富含單元不飽和脂肪,佔整體64%。(視覺中國)

也有醫學研究顯示,芥花籽油可抑制乳癌細胞生長。芥花籽油可用於強化治療乳癌的藥物他莫昔芬(tamoxifen)的功效,還能夠抑制乳癌細胞分裂,有助抑制腫瘤生長,對治療乳癌有幫助。

日常煮食方面,芥花籽油氣味清淡,不易影響食物風味,而且煙點高達224度,屬較高煙點的食油之一,適合煎、炒、煮、炸等烹調方法。

1. 減低患心臟病風險

2. 有助胎兒和嬰兒腦部發展和視覺敏銳度

3. 維持好壞膽固醇平衡

4. 幫助抗炎

5. 有利心血管健康

6. 氣味清香、煙點高,適合煎炒煮炸等烹調方法

7. 抑制乳癌細胞生長



芥花籽油氣味清淡、煙點高,適合煎、炒、煮、炸等高溫烹調方法。

芥花籽油、花生油、粟米油揀邊款?

芥花籽油用途最廣泛;粟米油煙點高但穩定性低

消委會曾就食油的特點作比較,芥花籽油飽和脂肪酸含量最低,煙點也高,因此相較於其他食油,用途最為廣泛。花生油味道香濃,則比較適合中式烹調,以提升食物風味。粟米油雖煙點高,但穩定性較低,不宜長時間高溫加熱,因此更適合用於低溫煎炒。每款食油具不同的特色,大眾在煮食時,應根據不同的情況選用相應的食油。

油類只要高於發煙點就會開始變質,攝入後影響人體健康。(網上圖片)

芥花籽油適合人士:

芥花籽油基本適合任何人士食用。

芥花籽油不適合人士:

服食降血糖及血壓的藥物人士:

芥花籽油或會降低血糖及血壓,可能會導致血糖及血壓過低,血壓過低會出現疲累無力、四肢冰冷、注意力不集中等症狀,建議食用前應詢問醫生意見。

芥花籽油禁忌

芥花籽油富含單元不飽和脂肪,雖然單元不飽和脂肪酸屬於好的油脂,但仍屬於油脂類,熱量較高,因此不宜攝取過量。衛生署建議,烹調用油每天不宜超過25克至30克 (6至7茶匙) 。

芥花籽油處理方式

消費者委員會建議,食油應儲存在陰涼乾燥的地方,避免陽光照射,開封後盡量在2至3個月內用完。如發現食油有油膉味或味道變酸,則表示已經變壞。

揀食油相關5個小貼士👉🏻👉🏻【健康食用油】用錯油易有致癌風險!煎炒煮炸焗5大選用食油貼士

選購食用油5貼士

1. 保質期:

大多數未開瓶的食用油,可在沒有太陽和光線照射或高溫的地方存放一至兩年;有些油的保質期只有一年,購買時應先查看包裝上的保質日期。

2. 發煙點:

購買前可考慮所用的烹調方法作決定,如炒為主可選芥花籽油、花生油;炸為主應選用葵花籽油或米糠油,建議家裡配備不同煙點的食油。

3. 穩定性:

食油能抵受高溫和是否容易氧化也是考慮因素。多元不飽和脂肪酸在高溫環境下容易氧化而變質,長期使用重複加熱的植物油會促令血壓升高、血管阻塞。

4. 避免選擇動物性食油:

動物性食油有豬油、牛油等已含不耐高溫的膽固醇,如果烹飪方式常常為高溫煎炸炒的話應避免選用,以免膽固醇氧化,攝取後影響心血管。

5. 食油特性:

食油的質地及味道也會影響食物的風味。

參考內容:食物安全中心/消委會/衛生署/Canola Oil Inhibits Breast Cancer Cell Growth in Cultures and In Vivo and Acts Synergistically with Chemotherapeutic Drugs