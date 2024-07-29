Outback Steakhouse關9間店　黃家和︰深圳百幾蚊食到差唔多質素

進軍香港25年的美國「過江龍」、澳洲特色為主題連鎖餐廳Outback Steakhouse今（29日）公布，將於8月4日關閉9間門店，以及裁員約300人，分店減至10間。有經濟學家分析Outback面對「外憂內患」，除了面對港人北上及外遊消費外，該品牌通常租用佔地較大的店舖，已不合時宜，只能縮小規模降低成本。



香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，Outback定位尷尬，無法吸納高端客群及普羅大眾，「北上消費喺深圳100幾蚊，就食到差唔多同樣質素。」



Outback將於8月4日關閉9間門店及裁員約300人。（官方FB圖片）

Outback宣布8.4起關閉9間門店 涉尖沙咀及銅鑼灣

美資連鎖式扒房Outback Steakhouse，已進軍香港25周年。該品牌今年4月在中環娛樂行開設第19間門店，佔地達3,800平方呎。惟相隔3個月，今日突然宣布將於8月4日，關閉9間門店及裁員約300人。屆時香港只餘下10間門店，包括港島及九龍區分別兩間，新界及離島區6間。

即將關閉的9間分店包括︰荃灣愉景新城、銅鑼灣翡翠明珠廣場、灣仔、尖沙咀東、屯門市廣場、黃埔、德福廣場、尖沙咀新港中心及將軍澳康城。

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黃家和︰Outback定位尷尬 難吸高端及平民客群

香港餐飲聯業協會會長黃家和分析，港人北上玩樂及旅客消費力減弱，Outback的生意額已不斷流失，加上每間店平均聘請逾30名員工，營運成本高企，因此只能調整業務。「可能佢哋都虧本經營一段時間，冇乜起色先決定結業。」

香港餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片／廖雁雄攝）

黃家和認為Outback的定位尷尬，無法吸納高端客群及普羅大眾。他舉例指，在深圳的餐廳鋸肉眼扒，人均只需100多元，相反Outback則索價500多元，但雙方食物質素相近，因此與內地難以競爭。

睇返Outback個價位介乎500至600元之間，一家人去食嘅話費用都幾高，但北上消費喺深圳100幾蚊，就食到差唔多同樣質素。 餐飲聯業協會會長黃家和

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波。（資料圖片）

李兆波分析Outback店舖大成死因

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波，讚揚Outback的食物質素高於普遍水平，但他直言Outback的經營模式，已不適用於後疫情時代的香港，調整業務為理所當然，否則將面臨「外憂內患」。

首先內患方面，李兆波觀察到Outback通常租用佔地較大的店舖，惟香港租金壓力沉重，只能選擇縮小規模，以節省成本。「場太大真係大忌嚟，食肆想生存就唔好咁大。」

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港人北上外遊加泰日台匯率低夾擊

外憂方面，李兆波提到近年泰銖、日圓及台幣的匯率偏低，部份港人只光顧兩餸飯及茶餐廳，節省開支出外旅遊。同時Outback面對深圳的激烈競爭，當地食肆的裝修及環境遠勝香港，同級質素的食物價格卻便宜一半。