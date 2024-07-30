日本橋伊勢定鰻魚飯中毒｜港食安中心指6類食物金黃葡萄球菌高危

日本知名鰻魚飯老店「日本橋伊勢定」爆大規模食物中毒事件，至今1人死亡，橫濱市政府確認為「金黃色葡萄球菌」（金黃葡萄球菌）集體食物中毒事件，該公司指事發當日有5名廚師沒戴手套。

根據香港食物安全中心《食物安全焦點》等介紹，金黃葡萄球菌食物中毒個案通常是由於人手處理時造成污染及長時間在室溫下陳列所致，該細菌常見於烹煮後以人手處理食物，因雖然烹煮消滅其他微生物，但卻為污染食物的金黃葡萄球菌提供有利迅速繁殖環境。金黃葡萄球菌潛伏期、傳播途徑及預防方法，一文看清。



日本知名鰻魚飯老店「日本橋伊勢定」提供的鰻魚飯便當。（日本橋伊勢定網站）

燒味及白切雞是香港葡萄球菌食物中毒常見食物傳播媒介

食物安全中心指，在本港，燒味及白切雞是葡萄球菌食物中毒個案中常見食物傳播媒介，通常是由於人手處理時造成污染，以及長時間在室溫下陳列所致，而金黃葡萄球菌是一種常見於人類頭髮與皮膚，以及鼻腔、喉嚨和傷口的細菌。

因產生耐熱毒素 故受污染食物即使經過翻熱仍可使人生病

金黃葡萄球菌一般透過食物處理人員雙手接觸而污染食物，尤其是在烹煮後以人手處理食物的情況，因雖然烹煮消滅了其他競爭生長的微生物，但卻為污染食物的金黃葡萄球菌提供有利迅速繁殖的環境，加上長時間在室溫下貯存，金黃葡萄球菌便可倍增，產生耐熱的毒素。因此，即使經過翻熱，進食這些受污染的食物仍可使人生病。

日本知名鰻魚老店「日本橋伊勢定」爆大規模食物中毒事件，有147人食用7月24日至25日販售的蒲燒鰻魚與鰻魚便當後出現身體不適，其中1人死亡。圖為飯店定位於橫濱上大岡京急百貨公司的分店照片。（日本橋伊勢定網站）

金黃葡萄球菌是什麼？

潛伏期：30分鐘至8小時不等；通常2至4小時

病徵：嘔吐、腹瀉、肚痛、偶有出現發燒

容易受污染食物：

．燒味及滷味

．餅食類如忌廉餡

．甜品

．魚生和夀司

．三文治

．沙律



預防方法

．妥善處理、貯存及徹底煮熟食物

．易壞食物如放在室溫逾兩小時但少於4小時，應在4小時內食用，不應再放入雪櫃

．易壞食物如放在室溫逾4小時應立即棄掉

．配製食物時如有外露傷口，應貼上鮮色的防水膠布或以手套遮蔽

．如有嘔吐、腹瀉、肚痛等病徵應暫停處理食物

