以掩護式投標違競爭法　審裁處頒令兩被告罰款24.2萬和16萬

創新科技署於2020年推出遙距營商計劃，資助本地企業採購資訊科技方案協助營運，惟有人涉嫌在申請時合謀互相競投，違反《競爭條例》。競爭事務委員會早前入稟競爭事務審裁處，起訴5間公司及3名人士，指稱他們在189份申請中作「掩護式投標」，從而取得政府共約1300萬港元資助。競委會早前先後與各方達成和解，審裁處於上月初頒令其中6名答辯人須罰款3.2萬至119萬港元。審裁處今再頒下判詞，頒令餘下兩名答辯人分別罰款24.2萬和16萬港元。



8名答辯人：Multisoft Limited及其母公司數科集團控股有限公司（Multisoft）、大碼頭企業有限公司及貴族護老院有限公司（BP/Noble）、KWEK Studio Limited、歐陽潔儀、樊承志及鄧威俊。

除了歐陽潔儀、樊承志，其餘6方早前與競委會達成和解，承認於 2020 年 5 月 至 2021 年 9 月期間，向申請 D-Biz 的企業提交資訊科技方案的報價時合謀定價、編配顧客、圍標及／或分享影響競爭的敏感資料，違反了《競爭條例》下的「第一行為守則」或牽涉入違反該守則，並願意承擔法律責任。

審裁處上月頒今其中多名答辯人罰款 另其中一人取消出任董事的中資格 為期2年

審裁處於上月初頒令Multisoft Limited須罰款119萬港元、BP/Noble須罰款9萬港元，及鄧須罰款3.2萬港元，另頒令取消鄧在任何公司出任董事的資格，為期2年。

至於餘下兩名答辯人，經營逸盈行及以個人身份行事的歐陽潔儀，以及逸盈和 BP/Noble 的代表樊承志，當時因沒有就指控作出回應，遭競委會遂向審裁處申請，根據《競爭事務審裁處規則》第 76 條，批出競委會在入稟時針對二人所尋求的命令。惟兩人其後與競委會達成和解，故審裁處今頒下判詞，判處歐陽潔儀罰款24.2萬港元，樊承志罰款16萬港元。8名被告另須支付競委會的訟費及調查費逾118萬元。

案件編號：CTEA1/2023