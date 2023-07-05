張健華被指性侵院友遭索償　張稱若要非禮　也不會選在其母到訪前

康橋之家前院長張健華被指性侵智障女院友，遭索償134萬案今（5日）在區域法院續審，張出庭作供並否認曾性侵院友，又指女事主並非其母所指「咁簡單」，又指事主「出哂名難照顧」，更指事主曾掟碗落街，他亦要處理跟進工作，更形容其辛酸有誰知。他稱當日知悉事主母親會到訪，故先叫事主入房再提醒她不要再有這樣的行為，張又說：「要非禮佢，都唔會在佢阿媽嚟之前。」



原告姓李(下稱：事主)，由其母親代為入稟；3名被告依次是張健華、康橋護理服務有限公司及智友集團有限公司。據悉，原告與康橋母公司智友已達成和解協議。

張健華作供指事主出名難照顧，又稱其工作辛酸有誰知。(朱棨新攝)

張健華被指在2014年曾性侵智障女院友被控，最後因女事主無法出庭作證獲撤控。(詳看下圖)

叫事主入房作提醒

張健華稱，2014年7月，即指稱事主遭性侵前約兩星期，事主因為母親拒絕帶她回家，曾把飯碗掉落街。事後張和同事均有提醒事主，不要再把物品掉落街。事主母親於同年8月10日再到訪，他便再次叫事主入房想提醒她。

要非禮也不會選在母親到訪前

張說事主在他的房內揀選朱古力和蜂蜜糖後，他未有把糖給她，並要求她表現好才可以得到獎勵。張曾開門著事主離開，但事主再要求紙和筆，張便讓事主揀選，同樣未有給她，之後事主離開。張重申沒有性侵事主，並說：「要非禮佢，都唔會在佢阿媽嚟之前。」

感慨工作辛酸有誰知

代表原告的大律師質疑，為何張要在掟碗事件發生後兩星期，才叫事主入他方處理其問題，張說掟碗事件有其他跟進工作，包括要寫道歉信，及在窗口安裝鐵絲網。他強調，當時一直處理相關事情，又說：「我地啲辛酸邊個知呀？」他又解釋，其辦公室內有糖果和飲品，處理事主的問題或要責備她，遂帶她入辦公室。

指事主出名難照顧

張又指，事主並非如其母所指「咁簡單」，又說：「如果咁簡單，佢阿媽帶佢番屋企啦，(事主)出哂名難照顧。」

原告的大律師又指，張在第一份證人陳述書中，對房內的事隻字不提，因房內發生不可告人的事，張即回應說：「完全反對。」律師續指張杜撰房內發生的事，張再否認。

案件編號：DCPI 648/2018