張健華涉性侵被索償　事主母指侵犯事不止一次　女兒胸被揸至痛晒

康橋之家前院長張健華涉性侵智障女院友，院友索償案今（5日）於區域法院續審，事主母親透露，她從院友拍攝的影片，見其女兒曾入張的房間，並從磨砂玻璃窗見到男方疑曾拉出上衣，之後有作扣褲頭的動作，該院友並說：「張生係鹹濕佬嚟。」她之後問女兒，女兒說張在房內脫去褲子，並曾「整」她的私處。事主母又稱，性侵事件不只一次，張曾揸其女兒胸部並「揸到痛晒」，惟女兒到警署時卻不願講。事主母不住哽咽說：「我做媽媽……我幫唔到佢。」



原告為李姓事主，由其母親代為入稟；3名被告依次是張健華、康橋護理服務有限公司及智友集團有限公司。

被告張健華一直性侵事件並無發生。(凌子淇攝)

片段見事主曾進入張的房間

原告播放院舍閉路電視片段，案發於2014年8月10日，當日身穿橙衣的李姓事主，尾隨一名穿白恤衫的男子走入房內，約4分鐘後二人相繼步出房間。法官問張是否片中男子？張稱無法看得清楚，因為片中男子樣貌模糊，但同意是他的辦公室。

原告又播出院友所拍的另一段片，見辦公室的磨砂玻璃門關上，隱約可憑衣著看到白衣男和李的身影，白衣男原本站在門口，其後則是李貼得較近房門，她亦曾彎下身。張庭上稱估計白衣男是他本人，惟不同意片段反映實際時間。

母親覺白衣男上衣曾從腰帶抽出

李母其後出庭作供，代表康橋的大律師讀出其書面供詞，當中提及李母從院友拍攝的片中，看到白衣男上身向前傾，及後又附身似是抱緊前方的橙衣女，當時白衣男的上衣已從腰帶抽出，並曾作扣褲頭的動作。程同意，她沒從影片看到確實情況，但似乎有這些動作發生。

院友指張生是鹹濕佬嚟

法官追問程觀看片段的情況，李母指當日探訪女兒時，該院友告訴她：「（事主）鍾意食糖，氹你個女入去，張生係鹹濕佬嚟。」並把錄影片段給她看。李母問女兒和張在房內做甚麼，女兒憶述張脫去褲子後「拎條嘢出來整」，又說：「整屙尿嗰度。」李母稱以其理解，張當時是在侵犯女兒的私處。

張健華被指在2014年曾性侵智障女院友，最後獲撤控。(詳看下圖)

李母指女兒曾講述性侵經過

辯方律師引述原告案情，指張當日吩咐李入院長房後，脫下褲子並取出下體摩擦李的私處，又以其下體或手指插入事主的下體，並射出精液，張其後請李吃糖，二人再離開辦公室。被問及影片有否反映上述情況，李母說：「係我個女講我知。」

李在警署錄口供時不願回答問題

案發後翌日，李在警署錄口供時，被問及張有否插入其私處，但她不願回答，律師質疑事件或沒有發生，故李「答唔到問題」。李母稱其女兒是智障人士，並說：「咁深奧咁複雜嘅問題，佢答唔到。」律師又稱，醫療報告顯示李的處女膜完好，陰道只能容納兩根手指，陰莖完全穿過其陰道口的情況不可能發生，再問李母會否同意性侵事件沒有發生？李母回答：「可能。」

李母哽咽幫不到女兒

此外，李錄口供時曾提及張在職員廁所內扯開褲頭取出下體，李母解釋性侵事件不只一次，透露張曾在院舍士多房內揸女兒的胸部並「揸到紅晒」，亦曾躺在女兒身上，但一直欠缺證據可以指證張。李母哽咽說：「我做媽媽……我幫唔到佢。」

案件編號：DCPI 648/2018