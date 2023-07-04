張健華涉性侵被索償　事主母稱女兒由識字變失禁　怒斥張是害人蟲

康橋之家前院長張健華涉性侵智障院友，遭院友民事索償案續審，沒有律師代表的張，今午（4日）親自盤問事主母親，質疑事主母為何不把女兒接回家照顧，又指事主曾掟碗落街及「玩自殺」，事主母透露因丈夫「唔喺度」，要賺錢養家而要把女兒交到院舍。她承認女兒曾想回家而掟碗，但否認自殺一事，更反問張作為院的職責是否性侵院友，又稱其女兒過往能寫自己及家人的名字，現在卻甚麼都不認得，又常覆術性侵經歷，更有失禁、撞頭、咬人等行為，事主母並怒斥張說：「你呢個害人蟲！」



事主母稱每次送女兒到院舍都痛心

張盤問事主母親其女兒是否「易氹」。事主母稱只要用事主喜歡的東西誘惑她，她便會乖乖配合。張逐問，既然如此，為何不把事主接回家照顧？事主母稱事主還有兩個妹妹，她為了照顧大女兒，一直忽略了另兩名女兒，又指她每次送事主到院舍都很「痛心」，「擺冇耐又接番」，但兩個妹妹當時仍然在學，若她不外出找工作，便無法維持家庭，才會把事主送入院舍。事主母說：「交比張生你個院舍照顧，搞到咁大件事。」

張健華被指曾性侵院友被索償。(凌子淇攝)

未找到合適院舍已出事

張又問，既然事主曾投訴被性侵，她作為母親為何又不找其他院舍？事主母稱有找過，但仍未找到合適的，又說：「未等我揾到已經出事。」張追問「出事」是什麼意思？事主母激動回答：「你性侵犯佢囉，你仲唔知道啊？」

張稱事主仍可被稱為處女

此外，張提到醫生檢查顯示，事主可被稱為「處女」。事主母反問：「咁你有冇用陽具搞佢下面？」法官打斷指，原告案情有好幾個版本，事主是否「處女」與她曾否被性侵並無關係，又提醒張沒有告知法庭，他當時為何會叫事主入辦公室。

事主無法回家感傷心扔碗出窗

張稱案發前兩周，事主因為發脾氣把飯碗掉落街。事主母同意有此事發生，並指當時事主嚷著要跟她回家，她便向事主解釋：「爸爸已經唔係度，冇生命喇⋯冇咗爸爸，我要返工，兩個細妹要返學。」惟事主仍感傷心，將不銹鋼碗扔落街。談及此處時，事主兩名妹妹在旁聽席亦飲泣起來。

張健華被指在2014年曾性侵智障女院友被控，最後因女事主無法出庭作證獲撤控。(詳看下圖)

母反問院長工作是否侵犯院友

張稱他因為事主掟碗而收投訴，事主亦曾在平台「玩自殺」。事主母情緒激動地回答：「玩你條命，從來冇聽過，唔好係度作故仔。」又指她不會知道張有否收投訴，反問：「你係院長，你嘅職位係做啲乜嚟？侵犯你啲院友啊？侵犯完呢個又嗰個啊？」法官其後協助澄清，指張的說法是他案發當日著事主入房，「叫佢乖啲」，事主母質疑為何不能在房外當面處理，並說：「我帶你老婆入房比人X，得唔得啊？⋯火都嚟埋。」

母承認初時拿不定主意報警

事主母續指，當日事主在吃飯期間突然走到一處哭泣，並說：「從未見過佢喊得咁犀利」，「喊到我心都痛埋」。張質疑，為何事主母當晚沒立刻把事主接走？事主母解釋，她當晚「揸唔到主意」，回家後與兩女商量後才決定報警，直言對自己的「無能」感後悔，並說：「我係笨，冇咁嘅能力⋯屋企仲有兩個女，仲要供書教學……」

事主性情大變常覆述性侵經歷

事主母又批評張對其家人造成很大困擾，斥：「你呢個害人蟲！」她透露，事主以往能夠寫出家人名字、住址等，並說：「依家乜嘢都認唔到，瀨屎瀨尿啊！」事發後，事主搬到新宿舍，情緒大變，並出現撞頭、咬人、打人、除衫等行為，亦不斷覆述被性侵的經歷、拍片院友被職員罵「多事」及要求刪片等。

原告姓李，由其母親代為入稟；3名被告依次是張健華、康橋護理服務有限公司及智友集團有限公司。

案件編號：DCPI 648/2018