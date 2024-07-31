保險經紀涉姦留宿女　事主首夜被吻翌日繼續住　陪審團裁被告罪脫

保險經紀涉嫌讓一名認識不深的25歲女子在其家留宿期間，把女方強姦並奪去其處子之身，從而被控強姦罪，案件早前在高等法院審訊，案情指女事主因與家人吵架而到被告家暫住，被告在她首夜留宿已吻她及對她說挑逗話，事主即拒絕，但翌日仍繼續回被告單位留宿，最後被姦。6女1男陪審團今(31日)退庭商議後，以5比2大比數裁定被告罪名不成立。



被告張亮星，32歲，地產經紀，被控於2022年8月27日，在葵芳邨葵正樓某單位強姦X(案發時25歲）。

被告張亮星在高等法院經審訊後被裁定罪名不成立。

被告與X相識後只透過社交媒體聯絡

控方案情指，事主X和被告案發前數年在一個創業家舉辦的課程認識，此後透過WhatsApp和Instagram聯絡，但沒有見面。2022年8月，X和家人爭吵後欲搬走，惟預訂的青年旅舍未能即時入住。她遂提出到被告家中暫住獲同意，並於同月26日晚到被告於葵芳邨的住所。

X稱首晚留宿被告已吻她及說挑逗話

惟她首晚留宿，被告已突然吻她及向說一些挑逗說話，X有即時拒絕。翌日，X返回住所收拾個人物品，晚上再到被告住所留宿，她稱在第二晚遭被告強姦。X事後痛哭，並因曾服藥睡著，醒來仍見被告在身旁，被告著她不要介懷。X離開被告住所後，向風雨蘭求助及報警。

案件編號：HCCC191/2023