江旻憓奧運奪金｜打出永不放棄的香港精神　「我終於無輸啦」

江旻憓再創香港歷史，巴黎奧運贏得女子重劍金牌，香港劍擊隊連續兩屆摘金。江旻憓賽後接受訪問，喜極而泣，感謝大家支持，「我終於無輸」，並直言今仗打出永不放棄的香港精神。



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巴黎奧運．直擊｜江旻憓逆轉主場劍手奪金 劍擊隊連續兩屆贏冠軍

江旻憓在巴黎奧運女子重劍決賽，由1：7落後下，力追至12：12以「決一劍」決勝，再取得奠定勝局的一劍，贏得奧運金牌。

江旻憓完成賽事後不禁落淚，接受傳媒訪問時笑言「我無眉毛呀！」Vivian隨後表示自己賽前非常緊張，同時感激在香港「捱眼瞓」支持她的香港觀眾，「多謝你哋唔瞓覺睇比賽，咁辛苦。」

江旻憓三戰奧運，由里約的16強止步﹑上屆東京奧運8強失望而回，直至今屆在花都封后，Vivian感動地說：「好多謝大家支持，我終於無輸啦。」

憶述決賽曾經落後至1：7，最終打出精彩的逆轉勝，Vivian坦言：「我唔想輸得咁肉酸」，並提醒自己要打出永不放棄的香港精神，而且在巴黎大皇宮出戰已是她的夢想之一，同時她以成績回報香港的栽培。

「為何今次如此緊張﹑如此大壓力，只是因為怕結果，怕輸，但我有努力過，我應該放鬆面對比賽，因為我已做所有可做的事，其他人用盡最大能力去幫我，我還有什麼要緊張。之前每次對不起大家，因為我處理得不好，我不應該輸，所以想幫大家贏。」