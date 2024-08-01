上半年會展相關過夜客約70萬人次　達疫前八成　人均消費逾$8000

旅發局今日（1日）表示今年上半年訪港旅客中，參與會展相關產業的過夜旅客是復蘇最快客群，這批旅客今年上半年約有70萬人次，已回復至2018年同期約八成。另外這批旅客留港時間亦較長，平均為3.7晚，比整體旅客平均留港3.2晚數字為高；人均消費亦較整體旅客人均消費高兩至三成，有逾8,000元。



旅發局指，今年訪港旅客人次當中，參與會展的過夜旅客是復蘇最快客群，這批旅客今年上半年約有70萬人次，已回復至2018年同期約八成。(資料圖片／會展提供)

旅發局另表示，整體訪港旅客中，過夜旅客約佔一半，其中會展旅遊復蘇最為理想，今年上半年訪港過夜的會展旅客約有70萬人次，已回復至2018年同期約八成，是復蘇最快的客群。旅發局又指，過夜的會展旅客留港時間較長，他們平均留港3.7晚，整體旅客則平均留港3.2晚。此外，這類旅客人均消費超過8,000元，較整體旅客人均消費高兩至三成。

旅發局又指，這類旅客的另一特點，有近半來自國際市場，相較整體旅客的25%比例高。旅遊發展局會議展覽業務拓展首席總監成穎詩指，由數字可見，推動會展旅遊有助吸引更多國際旅客訪港。而由今年至2026年，在香港舉行逾60個大型國際會展活動，預計總參與人數至少有22萬，當中內地、海外訪客料佔至少18 萬。

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旅發局早前曾公布，今年6月初步訪港旅客人次約為313萬，較去年同期升14%。今年上半年訪港旅客人次共約2,100萬，比上年同期約1,300萬人次，按年增加64%；而翻查資料，疫情前的2019年同期，數字則為約3,500萬人次。