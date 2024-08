楊莉珊｜《黑神話：悟空》展現中國文化吸引力

《黑神話:悟空》奪多個國家暢銷遊戲榜首,Steam破3700萬在線玩家記錄。Steam在1月初因冬季特賣創下3360萬玩家上線峰值記錄,其後在3月的春季特賣突破至3600萬,8月25日再破上線峰值記錄至3700萬。



《黑神話:悟空》在世界各國的遊戲排行榜迄今持續霸榜第一名。遊戲支援12種語言全球販售,從遊戲平臺Steam上的數據亮點來看,已有來自30餘國、近150萬名的玩家上線遊玩,躍為Steam史上峰值在線人數最高的純單機類遊戲。《黑神話:悟空》亦是多個國家暢銷遊戲之冠,其中包括中國、美國、法國、加拿大、德國、荷蘭、新加坡等多個國家。 《黑神話:悟空》的發布引發傳統文化出海熱潮。根據遊戲平臺Steam的數據,該遊戲在美國、加拿大等多個海外地區均位列下載量榜首,而同時上線人數更達到3700 萬,遠超越《電馭叛客 2077》、《艾爾登法環》等熱門遊戲。

《黑神話:悟空》是所謂的「3A遊戲」,意指「A lot of time」(花了大量的開發時間)、「A lot of resources」(投入大量的資源)、「A lot of money」(挹注大量的金錢),通常擁有精美流暢的畫面、龐大的世界觀和深刻的劇情,再加上輝達(NVIDIA)的「全景光追」AI技術,這類開發成本高、開發週期長、製作精良的遊戲,而大陸公司居然做得出來。

《西遊記》是中國文學史上最偉大的作品之一,它深刻地揉合了中國神話、儒家思想、道教和佛教民間故事的元素,同時啟發了數以百計的國際電影、電視劇和動畫作品,包括受歡迎的日本動畫系列《七龍珠》以及2008年的中美合拍電影《功夫之王》。

《黑神話:悟空》引發全球玩家瘋狂追逐,遊戲畫面裡古建築和滿天神佛的中式美學,令各國百萬人著迷,《西遊記》原著人手一本。中國遊戲輸出中華文化的同時,也代表著中國遊戲工業異軍突起。國際媒體《日本經濟新聞社》《彭博》《財富》《路透社》等也紛紛報導,評論說「這款遊戲將會是中國遊戲的里程碑,會推動整個遊戲行業的發展」等等,還挖出遊戲背後的投資人之一是騰訊等內幕。不少海外玩家為了更好地進入遊戲,開始苦讀《西遊記》原著。

遊戲問世的第二天,8月21日,中國外交部發言人毛寧主持例行記者會,有記者提問《黑神話:悟空》自首次上線以來,席捲了遊戲界,請問中方對此有何評論?「我不瞭解你說的這款電子遊戲,但是感謝你讓我關注到這款遊戲,」毛寧微笑回覆表示:「從名字看,這款遊戲取材於中國古典文學名著《西遊記》,我想這也反映了中國文化的吸引力。」

官方之所以認可及推薦一款電玩,正是因為熱賣的背後,帶動了整個群體的文化自信。根據中國共青團上海市委員會官方微信「青春上海」報導,有俄羅斯網友評論:「我等了這遊戲3年了,我非常想瞭解中國的神話,利用《黑神話》來解讀《西遊記》是非常有意思的方法。」

中央財經大學文化經濟研究院副教授孔少華說,《黑神話:悟空》取得成功的核心原因是創造性地結合了東西方文化,是一部優秀的東西方文化結合的跨文化傳播作品。他表示,在跨文化傳播的過程中,東西方文明有著較大的差異,例如,西方恐怖電影更加註重通過特定的場面來製造物質的恐怖,東方恐怖電影更加註重故事的撲朔迷離來製造精神的恐怖。同樣,東西方在進行影視、動漫、遊戲作品傳播時也運用不同的手法。東方重視故事,而西方重視‘暗黑’的宏大場景。所以,在中國,成功的往往是類似西遊、三國等主題的遊戲,而西方流行的則是《暗黑破壞神》《指環王》等宏大場面的作品。《黑神話:悟空》結合了《西遊記》優秀的IP(知識產權)以及西方消費者體驗感較好的「暗黑宏大場景」。

此外,一位生活在北京的《黑神話:悟空》遊戲玩家王華認為,這款遊戲在短時間內迅速爆火,主要是因為它將中國神話和民間傳說帶給了全球玩家。對於許多中國以外的玩家來說,遊戲的主題、人物和傳說都非常新鮮且耐人尋味。與典型的西方遊戲相比,它提供了一種獨特的體驗。

《黑神話:悟空》之所以能取得如此大的成功,另一個關鍵因素在於其超強的視覺效果。遊戲的精美畫面和流暢的動畫效果背後是技術進步的支撐。《黑神話:悟空》對用戶的吸引主要是超緊張、壓迫感的格鬥互動,這些背後是優秀的演算法和技術的支撐,充分體現了在中國大力推動動漫遊戲產業發展的過程中,動漫遊戲技術的快速進步和趕超。

遊戲中的古刹、牌樓、石窟、寶殿等充滿中式風情,逼真的中國山水風貌和恢弘壯觀的中式古建築,令遊戲畫面處處傳遞著中式美學。製作方、遊戲科學公司公開表示,遊戲開發耗時6年半,近3億人民幣(約台幣13億元),為了做好遊戲,還親自取景大陸數十個古蹟,在遊戲中「神還原」了山西五臺山、雲岡石窟、懸空寺、重慶大足石刻、山東濟南塔林等,很多國際玩家從未如此沈浸式體驗過中華古文明。

遊戲中的取景地亦爆火出圈,山西、重慶、浙江等地文旅賬號紛紛上線「悟空」大片,邀請世界各地玩家來取景地「取經」。空前的熱度和認可,不僅提升了該遊戲的國際地位,為中國文化的傳播開闢了新的途徑。

《黑神話:悟空》創造了一座恢宏奇幻、神秘詭譎的東方神話世界,扮演一位天命人穿梭其中,一路上懸塑佛國、千佛古刹,乃至翹角飛簷、山景石幢,無不取材于各地古跡,《西遊記》書中的各類小妖、妖王、神魔、菩薩等,穿越近500年的歷史與我們相見。音效方面,遊戲大量採用三弦、古箏、嗩吶、缽、鑼等民族樂器和中式和絃結構,配合古樸的台詞和儒釋道三教合一的世界觀,給予大家一種獨屬於中國的全新音樂體驗。

《黑神話:悟空》展示,中國在科技創新、文化自信、對外開放、人才培養、高質量發展、文化強國建設等方面取得進步的生動體現。這對中國人的意義,除了中華文化藉此傳揚到全世界,還意味著大陸遊戲作品成功挑戰了美國和日本在遊戲工業的霸主地位。

