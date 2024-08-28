《黑神話：悟空》什麼時候登陸Xbox？微軟內部人員透露振奮好消息
撰文：COOL潮流生活網
出版：更新：
根據遊戲科學（Game Science）官方公布，《黑神話：悟空》在發售不到一週內的時間就在全平台賣破 1,000 萬份，雙平台同時最高在線人數達 300 萬，而只計算 Steam 版的話最高峰為 2,415,714 人，雖然《PUBG》的 323 萬紀錄仍屹立不搖，但此次遊戲科學創下這番成績也真的是非常不容易了。
Xbox 玩家希望奇蹟能發生
《黑神話：悟空》是中國首款自行研發的 3A 大作，遊戲科學創辦人馮驥（兼《黑神話：悟空》製作人）說該作的總開發時長達到 6 年之久。而如今賣破千萬套，很輕鬆地就超過製作成本，不僅製作組開心，玩家也十分高興，還希望製作團隊能在後續追加 DLC。
+1
但在大家都開心的時候，最難過的就是 Xbox 玩家了，因為本作登陸平台，PC、PS5 都上了，獨缺 Xbox（Switch 不算），這究竟是為什麼呢？
根據 X 用戶 eXtas1s（遊戲新聞、洩密者）在近期的貼文中提到，他前陣子去了 2024 Gamescom（德國科隆電玩展），並與微軟內部人員聊到《黑神話：悟空》，對方竟透露：「《黑神話：悟空》其實已經接近登陸 Xbox，剩一個技術問題待解決。」
在該遊戲內，存在一個還沒排除的錯誤，這個錯誤可能會導致 Xbox 主機效能受到影響，所以《黑神話：悟空》才沒能即時發售於該平台，目前遊戲科學已在努力解決這個問題，一旦通過 Xbox 的錯誤檢測，他們就會發布上市日期，此外，微軟內部人員也說遊戲「已接近準備就緒」。
延伸閱讀：《魔物獵人 荒野》新影片 解析新大劍、基本動作及集中模式介紹（點擊連結看全文）
+52
《黑神話：悟空》國產單機神作 上線即登最熱榜首 暫列歷史第四《Pokémon Trading Card Game Pocket》10月推出 有寶可夢新舊作《咒術迴戰》完結倒數與《獵人》再起航 黑鯨航行8年到哪裏了？《DRAGON BALL PROJECT: Multi》公測 龍珠角色化身成4v4對抗戰《我的英雄學院》世界人氣投票首週排名出爐 第一名不意外就是他Netflix重製版《海賊王》動畫細節公開幕後陣容華麗 東海篇重啟Pokemon也有都市傳說而且極恐怖 遊戲中的靈異現象你遇上了嗎？
延伸閱讀：
PS5 Pro 消息更新！遊戲開發者透露該主機硬體全面進化，發售時間落在「今年底或明年初」！
【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】