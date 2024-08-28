《黑神話：悟空》什麼時候登陸Xbox？微軟內部人員透露振奮好消息

根據遊戲科學（Game Science）官方公布，《黑神話：悟空》在發售不到一週內的時間就在全平台賣破 1,000 萬份，雙平台同時最高在線人數達 300 萬，而只計算 Steam 版的話最高峰為 2,415,714 人，雖然《PUBG》的 323 萬紀錄仍屹立不搖，但此次遊戲科學創下這番成績也真的是非常不容易了。



Xbox 玩家希望奇蹟能發生

全平台賣破 1,000 萬份（黑神話：悟空）

《黑神話：悟空》是中國首款自行研發的 3A 大作，遊戲科學創辦人馮驥（兼《黑神話：悟空》製作人）說該作的總開發時長達到 6 年之久。而如今賣破千萬套，很輕鬆地就超過製作成本，不僅製作組開心，玩家也十分高興，還希望製作團隊能在後續追加 DLC。

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但在大家都開心的時候，最難過的就是 Xbox 玩家了，因為本作登陸平台，PC、PS5 都上了，獨缺 Xbox（Switch 不算），這究竟是為什麼呢？

根據 X 用戶 eXtas1s（遊戲新聞、洩密者）在近期的貼文中提到，他前陣子去了 2024 Gamescom（德國科隆電玩展），並與微軟內部人員聊到《黑神話：悟空》，對方竟透露：「《黑神話：悟空》其實已經接近登陸 Xbox，剩一個技術問題待解決。」

在該遊戲內，存在一個還沒排除的錯誤，這個錯誤可能會導致 Xbox 主機效能受到影響，所以《黑神話：悟空》才沒能即時發售於該平台，目前遊戲科學已在努力解決這個問題，一旦通過 Xbox 的錯誤檢測，他們就會發布上市日期，此外，微軟內部人員也說遊戲「已接近準備就緒」。

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