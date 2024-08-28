黑神話: 悟空攻略｜最強法術禁字法教學 一棍破萬傷害秒天秒地｜《黑神話: 悟空》推出以來在全球爆紅，上市後短短 3 日已售出超過 1000 萬套、錄得同時遊玩人數超過 3 百萬，更被不少玩家視為今年的年度遊戲大熱之選。 《香港01》科技玩物頻道繼續為大家製作遊戲攻略，以下為遊戲中的號稱最強法術的「禁字法」取得方法及使用教學。



最強法術禁字法 一棍破萬傷害秒天秒地

禁字法的效果是消耗所有法力來提升攻擊力（必須要法力全滿時才可使用），並且在效果期間無法使用任何法術、精魄技能、法寶以及變身。而禁字法消耗的法力越多，提升的攻擊力也就越多。

黑神話: 悟空攻略｜最強法術禁字法教學

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玩法就是盡量堆高法力上限、爆擊率、爆擊傷害和重棍傷害加成，然後使用禁字法再用重棍輸出。可配合能快速累積棍勢的棍花或是能回復棍勢的丹藥，以打出更多重棍。技能和裝備置配得宜的情況下，在一周目第 3、4 章的時候已能打出一棍 3000 以上的傷害，網上更已有演示一棍破萬的驚人威力。

完美成型後一棍可打出破萬傷害。

由於禁字法本身能大大提高攻擊力，除了劈棍外也可以使用最易打中敵人的立棍重棍，反正本身傷害已經很高，命中率更為重要。

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禁字法取得方法

禁字法可在第三章習得，需要達成條件開啟隱藏 Boss 並將之擊敗後才能學習。

首先在到達苦海時往左走，上樓梯進入寺廟內，會見到一個僧人 NPC 被怪物圍攻，出手救他；然後和他對話直到內容開始重覆。

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接著就要繼續推度直到「快活林」，然後前往「罪業塔林」傳點附近可再次找到僧人。他會說很冷很冷，在他身邊使出安身法即可觸發劇情。

由快活林出發到僧人位置可參見以下影片：



然後僧人會說正在這裡尋找一片瓜田。瓜田位於此區域最底部，如果之前探索地圖已經開了傳點的話，這時可以直接傳送過去；還沒有去過的話可參看下面由快活林出發的路線影片。

由快活林出發到瓜田的路線可參見以下影片：



到達瓜田後會進入 Boss 戰，打贏 Boss 之後會進入劇情，然後就會自動習得禁字法。

要用盡禁字法的性能，最直接的方法就是提升法力上限，可以靠仙丹、技能和珍玩來提升；然後由於用禁字法時基本用不到奇術、身法和分身，所以可以全部都不用點，技能點數全加禁字法強化、棍法和本事即可。

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雖然使用禁字法後無法使用任何法術、精魄技能、法寶以及變身；但是發動禁字法的條件僅是法力達到上限，因而玩家是可以先用掉精魄、法寶和變身，然後才使出禁字法。

記者的角色法力上限 410，基礎攻擊力 70，使出禁字法後攻擊力暴增到 135，差不多提升了一倍。配合伏虎丹等提升攻擊力的丹藥還可以再提高攻擊力。

也因為可以先用精魄技能才用禁字法的關係，精魄可以考慮使用設置型的「百目真人」，用完後就能在場上留下提升攻擊力的區域再出禁字法。而且百目真人本身被動能力正是提高法力上限，也是和禁字法配合。

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記者的角色等級不高、配置也並非極限禁字法，爆擊傷害只得 130% 的情況下，用禁字法打 4 段劈棍已有接近 3000 的傷害、3 段劈棍也能有近 2000 的傷害，而且這不同於其他流派依賴定身法或隱身術才能打出高傷害，而是使用禁字法之後只要有棍勢就能打出的數字，相當誇張。