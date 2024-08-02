張家朗奧運金牌｜接機市民形容是「行緊嘅傳奇」 盼能取簽名
撰文：鄧宇詩
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「香港劍神」張家朗於巴黎奧運個人花劍成功衛冕，繼2021年東京奧運後再贏得金牌，為港隊在巴黎奧運的第二面金牌。張家朗今日（2日）清晨凱旋歸來，不少粉絲到機場接機。有市民指當時看比賽緊張又感動，形容張家朗是「行緊嘅傳奇」，希望可取得張的簽名。
▼張家朗巴黎奧運決賽衛冕金牌▼
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粉絲劉先生：我自己睇都手震晒、流晒汗
劉先生今早約5時半從日本到達香港機場，得知張家朗會在稍後時間張家朗到達，因此特意留下等接機，期望可以取得張家朗簽名。他指日看比賽十分緊張，「我自己睇都手震晒、流晒汗，一著咗燈（張）除頭盔，又一個金牌，二連冠，太感動啦。」他從東京奧運開始關注張家朗，「好似行緊嘅傳奇。」
對於今屆香港運動員取得好成績，劉先生說：「香港運動員真係好多都做到，差在有無呢個意念、決心。」他亦有打籃球及跆拳的習慣，他說從張家朗身上學到「背水一戰」的能力，「佢背住咁多觀眾望住，都攞到水準發揮出嚟。」
有打排球李小姐：在大型運動會攞到獎好威水
市民李小姐今早特意到機場接張家朗機。她稱因有打排球，因此較留意奧運消息，「佢成功喺奧運攞兩面金牌，覺得佢係香港人驕傲，所以就過嚟睇下，接佢機。」
她說當日凌晨，看張家朗決賽當晚十分緊張，要「決三劍」才得出勝負，「香港喺大型運動會攞到獎好威水。」李小姐說從張家朗身上學會了堅持，令她在打排球上有更好的心態，「堅持就有好嘅收獲。」
▼張家朗出戰男子花劍32強▼
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▼市民齊撐張家朗▼
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