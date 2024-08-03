何永賢預告9月辦屋邨時裝節　邀長者任模特兒　展時裝店型格衫

房屋局局長何永賢今（3日）出席有關年齡友善社區論壇上表示，房屋局及香港房屋委員將於九月首次舉辦「幸福屋邨節」，例如屋邨時裝節，邀請邨內長者擔當模特兒，展示屋邨時裝，期望增加居民幸福感。



房屋局局長何永賢今（3日）出席有關年齡友善社區論壇上表示，邀請邨內長者擔當模特兒。（容嘉儀攝）

由黃金時代基金會（GAF）主辦，「中銀人壽第九屆黃金時代展覽暨高峰會（GAES）」（展會）由昨（2日），一連三日於會展舉行。房屋局局長何永賢今出席有關如何建立年齡友善社區論壇指，全港大約有二百萬屋邨居民，有約四分一為六十歲或以上長者，認為「樂齡安居」是一個十分重要題目。她又指，房屋局及香港房屋委員於去年開展一項有關提升公屋居民幸福感研究，訪問逾三千名屋邨居民，發現居民重視健康、活力等元素，亦藉此幫助新舊屋邨籌辦增加居民幸福感活動。

何永賢指房屋局和房委會舉辦的「共築幸福 • 屋邨節」將於9月7至15日分別舉辦不同活動，與民同樂。她透露屆時會舉行屋邨時裝節，邀請嘉賓到不同屋邨，走訪屋邨時裝店去襯出型格服裝；又會邀請長者擔當模特兒等。除了時裝節，或會舉行屋邨單車節、屋邨跑步等活動，與民同樂。

房屋局局長何永賢今（3日）出席有關年齡友善社區論壇上表示，邀請邨內長者擔當模特兒。（容嘉儀攝）

社福設施鄰近居住地方 集衣食住行於一區

何永賢指，其中一個香港屋邨規劃規定，總建築面積的百分之五會規劃用作興建社福設施，如安老中心。社福設施與居住地方綜合式規劃在一起的模式是香港獨有，現時新型屋邨，居民可以集衣、食、住、行於一區，現時世界有不少城市向香港仿效這種綜合規劃模式。除此之外，她又提及新型屋邨規劃上，特別規劃安裝升降機及更多無障礙設施，改善社區適應不同年齡階層需要。