曾推10元叉燒飯自救　觀塘「港燒味」暫停營業　公告稱內部裝修

疫後本港市道復蘇遜於預期，不少食肆相繼結業。觀塘駿業街一間燒味店曾推出10元一盒叉燒飯招徠，希望逆市自救，同時惠及「捱緊嘅」香港人，引起不少網民關注。不過近日網上流傳該店已落閘停業，記者今日（3日）到現場視察，店外閘門貼有「內部裝修，暫停營業」公告，有附近工廈保安稱，這兩天未見有人出入店舖。



觀塘駿業街餐廳「港燒味」，早前曾推出10元燒味飯引起排隊搶購潮，近日貼出暫停營業告示。（容嘉儀攝）

今年4月中，本港出現飲食業掀起結業潮，位於觀塘駿業街的「港燒味」，推出限時一個月優惠10元一盒叉燒飯，盼望與港人共渡時艱，吸引不少附近打工仔排隊光顧，一度成為網絡熱話。而近日有網民發現該店突然停業，只留下閘上一張寫有「內部裝修，暫停營業」的公告。記者於今（3日）下午到餐廳視察，只見店鋪已經落閘，閘上貼上「內部裝修，暫停營業」公告。記者曾敲閘門，但未有人回應，閘內亦沒有聲音傳出。

附近食肆職員：十元優惠未過人潮已減

有不願透露姓名的附近食肆職員指，近日才留意該店鋪貼上暫時停業公告，這兩天未聽見裝修聲音。她憶述，店舖推出10元燒味飯優惠的首兩個星期，店舖外排起人龍，其後則恢復正常，人龍不再。在店舖對面工作的大廈保安指，同樣早兩天才發現店舖落閘，亦未有留意到有人出入店舖。

餐廳負責人鄧先生今年4月接受《香港01》訪問時剖白推出10元叉燒飯的原因。（資料圖片）

餐廳負責人鄧先生今年4月接受《香港01》訪問時剖白推出10元叉燒飯的原因，稱由於本港市道欠佳，提供優惠價只盼生存，提升生意額，繼續營運。同時惠及「捱緊嘅」香港人，冀「香港人幫番自己香港人。」他形容，10元一盒飯，未致於蝕本，但不會賺錢，只是有意做，「伙記都可以做下嘢」。

▼ 觀塘「港燒味」今年4月推出10元叉燒飯，一度引起哄動 ▼



位於觀塘駿業街的燒味店，曾推出10元一個叉燒飯，吸引不少附近打工仔前來光顧。（資料圖片/歐嘉樂攝）