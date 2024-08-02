全民運動日｜康文署7體育館無法裝冷氣　議員：應提醒做運動風險

港隊運動員在今屆奧運暫時已取得兩金一銅佳績，全城投入奧運熱潮，下周日（4日）再次舉行「全民運動日」，康文署轄下18區指定場地舉辦多項免費康體活動，並開放大部分康樂設施，供市民免費使用。天文台預測這日將會天氣酷熱。



全港有113個不同功能的公共室內體育館，不少早於八、九十年代落成使用至今，當中有7個體育館的主場一直沒有空調設施。康文署曾與工程部門研究在該7個體育館的主場安裝空調設施的可行性，惟受到建築物結構或場地空間限制、電力供應及負荷等問題而未能實行。



立法會議員陳凱欣表示，時代已不同，天氣愈來愈熱，30多年前落成的體育館沒空調，可跟電力公司探討改善供電，如該等體育館使用率不高，就要考慮是否值得以公帑安裝空調設施及支付電費。她認為以流動冷風機作補救措施是可行，建議張貼告示，提醒租場市民在沒空調下進行劇烈運動，應注意的健康風險。



天平體育館內有流動動的冷風機。（Google map圖片）

「全民運動日2024」的宣傳口號仍是「日日運動半個鐘，健康快樂人輕鬆」。（康文署圖片）

「全民運動日2024」將於8月4日（下周日）舉行，天文台預測，氣溫最高34度。今年的主題是「親子體能 與你『童』行」，透過不同活動向巿民介紹親子元素的體能活動，促進家庭關係。

當日下午在18區指定體育館將舉行多元化免費活動，包括健康講座、適合長者和殘疾人士參與的體育示範和同樂活動。適值巴黎奧運正在舉行，今年將重點推廣一些奧運項目。

7體育館中有6間在網頁註明沒空調

康文署發言人回覆查詢表示，轄下有7個體育館的主場，現時未能設置空調系統，該7個體育館都是附設於其他政府部門的建築物内，包括九龍城佛光街體育館、大埔富善體育館、上水天平體育館、將軍澳寶林體育館、元朗朗屏體育館、沙田恆安體育館及沙田顯徑體育館。

在康文署網頁，除了元朗朗屏體育館外，其餘6個體育館都在主場加上附註「無空調」。翻查資料，2011年康文署沒空調體育館有8間，今年少了的一間是位於青衣的楓樹窩體育館。

康文署：建築物結構及電力負荷未能安裝 已設流動冷風機

康文署表示，曾與工程部門研究在該7個體育館的主場，安裝空調設施的可行性，惟受到建築物結構／場地空間限制、電力供應及負荷等問題而未能實行。

康文署已在上次體育館的主場及合適位置，增設通風設備如流動式冷風機、風扇、吹風機或抽風系統等，加強空氣流通。這些體育館的其餘設施，包括健身室及活動室等，已設置空調系統。

署方又解釋，有關建築物並非由康文署興建，「據悉，相關部門現階段未有計劃重建該些建築物」。

▼7個沒空調的體育館場內情況▼



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陳凱欣：舊場地是否值得公帑安裝空調？

立法會選委會議員兼民政及文化體育事務委員會成員陳凱欣表示，早年落成的政府體育館和政府街市都有共同問題，就是沒有安裝空調，另一共通點就是樓底高，空氣仍會流通，但時至今日都未能加裝空調，會令人驚訝。

她表示，現時天氣愈來愈熱，當氣溫高達三十二、三度時，舊有設施沒有空調就成為了問題。

對於康文署解釋是建築物結構、場地限制、及供電等問題而未能安裝空調，她認為，其實還可以跟電力公司商討可行性。不過，她想知道有關體育館的使用率，是否值得用公帑去安裝空調設施，以及承擔較高的電費？如果不值得，就繼續使用流動冷風機去應付。

▼康文署沒空調體育館的場地設施介紹▼



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陳凱欣表示，市民租用沒空調的體育館時要小心中暑，場內應張貼告示提醒，「做高溫瑜伽，都有提示問你最近有無身體不適」。

呼籲場地張貼告示 高溫下運動須注意風險

她表示，體育館主場多數用作打羽毛球或籃球，建議康文署在出租前應要提醒市民並無空調，例如申請租場時要有通知，以及在場地張貼告示，提醒市民如近期身體不適，又或在使用場地運動時感到頭暈或頭痛等，就要立即停止運動，亦可以作出溫馨提示，在無空調下運動應該每15分鐘便休息一次。

陳凱欣建議康文署多做加安全設施，方便用無無空調體育館的市民。（資料圖片／盧翊銘攝）

驟雨頻密市民可能捱熱也想運動

她又建議，在無空調的體育館加設飲水機、退熱貼和急救AED機，給予使用場地的市民一些安全措施，因為天氣在變，除了炎熱之外，驟雨頻密，市民也想在下雨天時在室內做運動，「如果（康文署）做齊晒，波友寧願（熱）有得打都好！」

1988年落成的朗屏體育館，主場館沒有空調。（Google map圖片）

康文署今日（2日）再回覆查詢時表示，轄下所有體育館均設有飲水機供使用者免費使用，如使用者感到不適，可聯絡場地職員，並在救護室休息，亦設有自動心臟除顫器 (AED) 供急救用途。

就上述7個主場沒空調的體育館，康文署表示，相關場館的網頁內，有說明空調的資訊，以及有或沒空調的場地收費有不同。該七個體育館主場及合適位置，已增設通風設備如流動式冷風機、風扇、吹風機或抽風系統等，加強空氣流通，其餘設施包括健身室及活動室等已設置空調系統。

對於陳凱欣建議，在場地張貼告示，提醒市民在沒空調體育館做運動的健康須佑，康文署僅稱，只在上述體育館於天文台發出酷熱天氣警告期間，於場地當眼處張貼相關告示，提醒場地使用者在運動期間補充水分，在身體不適時應立即休息及尋求協助。

至於該7個體育館的主場，2023年使用率普遍都低於九成。其中康文署回覆元朗區議會提到，沒空調的朗屏體育館主場使用率，在今年五、六月，分別為94.2%和95.7%，與天水圍體育館差不多，但就與區內其他有空調的體育館主場，少近兩個百分點。

7間沒空調體育館主場於2023年的平均使用率。（康文署文件）

元朗區7個康文署體育館的使用率。（康文署文件）

北區及元朗區議會都要求加裝空調

此外，康文署日前答覆北區區議會就天平體育館沒空調一事，除了已設置多組抽風系統、風扇及冷風機等設施外，該場館內亦設有飲水機，以及張貼告示提醒市民在運動期間應經常補充水分。

其後，有元朗區議員要求朗屏體育館主場館加裝空調，康文署亦指，受到建築物結構、場地空間限制及電力負荷等問題而未能實行。目前與領展和有關工程部門商討，在該體育館外圍安裝空調系統的可行性。署方已在主場館及合適位置增設7部流動式冷風機，加強空氣流通。

▼康文署沒空調體育館的設施介紹▼

