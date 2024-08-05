公屋｜周文港指單人申請至少29年上樓 「要畀年輕人知此路不通」
撰文：鄧宇詩
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近年社會不少聲音以「躺平」形容申請年輕人申請公屋。立法會議員周文港今日（5日）在電台節目表示，現時年輕人申請一人公屋的趨勢有所下降，因為他們知道並非越早申請，就越大機會獲派公屋，如果成年就開始排至少要等29年才「上樓」，「要畀年青人知道此路不通。」
周文港在港台節目《千禧年代》表示，現時年輕申請一人公屋的趨勢有所下降，因為他們知道並非越早申請，就越大機會獲派公屋，他指，現時成功獲派公屋最年輕的組別約為47至52歲，即使年輕人在成年後開始排，亦需排29年，才會獲派公屋，「要畀年輕人知道此路不通。」
他指，年青人投入職場初期與父母同住為「現實嘅安排」，之後仍可以透過居屋或者租住向上流動。
房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，知道有少部分年輕人一畢業就會申請公屋，因為當時的入息以及資產較易達到標準，但當他們投入職場後應該較難維持該水平，相信年青人以公屋「上樓」有一定難度。
他表示，期望政府未來可以調整居屋與居屋的比例，增多居屋的比例，令年輕人可較易購買自己的物業。
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