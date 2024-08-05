綠Van多收錢｜即日起退款　八達通乘客拍服務機　付現金站頭辦理

粉嶺上水4條綠色專線小巴路線在5至7月期間，向乘客多收0.3元至1元不等車費，兩個月共收多7萬元。運輸署今日（5日）公布，即日起安排退款，八達通乘客可去各八達通服務站拍卡退錢；支付寶和AlipayHK已於今日退錢入戶口；付現金乘客可以去和滿街站頭辦理退款。不過，運輸署未有交代，今次收多錢的原因及誰之過。



運輸署正跟進一宗涉及綠色專線小巴營辦商多收車費的事件。（資料圖片／梁鵬威攝）

富明有限公司營辦的501A、501C、501K和501S號線早前曾於5月19日至7月26日期間，向乘客收取高於運輸署核准生效的車費，每程差額介乎0.3元至1元不等，2個月收多約7萬元。

運輸署發言人表示，小巴營辦商和儲值支付工具營辦商由即日起為受影響乘客安排退款。乘客不論以儲值支付工具或現金支付車費，均可全數取回多付的車費。

「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」受惠乘客不受多收車費事件影響，故無需退款；政府會向小巴營辦商收回在計劃下多付的補貼。

涉事小巴營辦商已同意向受影響乘客，安排全數退回多收取的車費。（資料圖片／梁鵬威攝）

1) 八達通

使用八達通的受影響乘客可於2025年4月30日或之前，透過八達通流動應用程式或前往全港51個八達通服務站將多付車費退回同一張八達通卡。

小巴營辦商亦會派員於每日上午9時至下午1時及下午6時至8時在粉嶺聯和墟和滿街公共小巴總站，協助受影響乘客辦理退款。

2) 支付寶和AlipayHK

使用支付寶和AlipayHK的受影響乘客，多付車費已於今早直接退回受影響乘客的相關戶口

3) 現金

受影響乘客可2024年9月4日或之前，在每日上午9時至下午1時及下午6時至8時前往和滿街公共小巴總站，向小巴營辦商職員提供姓名和聯絡等資料，即場以現金取回多付車費。

受影響乘客如有查詢，可致電營辦商熱線或參閲其流動應用程式或網頁

富明有限公司

電話: 9137 7273

www.ma-minibus.com

八達通卡有限公司

電話: 2266 2222

www.octopus.com.hk

Alipay Financial Services (HK) Limited

電話: 2245 3201（香港）400 1032826（內地）

www.alipayhk.com/zh/shoppers/