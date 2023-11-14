長者醫療券｜擴大灣區適用範圍　衞生署做市場調查邀推薦醫療機構

施政報告提出「長者醫療券大灣區試點計劃」，明年擴大適用範圍至大灣區內合適的醫療機構，初步目標增加約五間醫療機構及涵蓋例如位處深圳的個別指定牙科醫療機構。醫務衞生局今（14日）稱，與衞生署並會邀請內地相關部委推薦適合納入試點計劃的醫療機構，衞生署亦正進行市場調查。



施政報告提出「長者醫療券大灣區試點計劃」，明年擴大適用範圍至大灣區內合適的醫療機構。（資料圖片）

醫務衞生局表示，和衞生署已就試點計劃展開推進工作，並會邀請內地相關部委推薦適合納入試點計劃的醫療機構；衞生署亦正進行市場調查，邀請香港醫療機構提供其在大灣區設置、營運或管控的醫療機構的資料和運作情況，供政府參考。

該局指，有關市場調查的對象為現時參與長者醫療券計劃，並熟悉長者醫療券使用守則及申領交易程序的香港醫療機構。有關香港醫療機構須在大灣區設有或營運最少一所具規模並有為長者提供綜合醫療及基層醫療服務或牙科門診服務的醫療機構。

施政報告提出「長者醫療券大灣區試點計劃」，明年擴大適用範圍至大灣區內合適的醫療機構。（資料圖片）

該局續稱，該大灣區醫療機構的機構負責人、總監或高層管理人員中，須最少有一位為香港註冊醫生或牙醫；是次市場調查並不涉任何篩選程序，以及構成任何與港府的協議。

醫衞局又說，政府會考慮所有相關因素，包括大灣區醫療機構的地點、是否具備良好質素認證及管理和營運經驗、了解長者醫療券的運作，以及能否提供及應付一定數量的門診醫療護理服務，包括預防性護理服務，以及治療性和康復性服務，作為選定參與試點計劃機構的標準。