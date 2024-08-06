11歲女童遭強姦後染性病　搬運工認罪稱不知當時有病　囚6年4月

搬運工人結織同屋邨一名11歲女童數天，即邀女童到其家，並對女童上下其手，自始稱呼女童為「BB」，數天後再叫女童到他家，在未有使用避孕套下強姦女童。女童母查看女童手機，發現有訊息提及「含棒棒」等內容而揭發事件，女童經檢查後發現染上性病。搬運工今(6日)在高等法院承認非禮強姦等4罪，他求情稱不知自己有性病，法官判刑指，搬運工曾稱女童為「BB」，令她覺得兩人是情侶，誤解搬運工對她的行為屬正確，而他所作的侵犯行為亦一次比一次嚴重，判他監禁6年4個月。



被告出獄一年多干犯本案

被告古鴻昌，39歲，承認於2022年8至9月，干犯2項非禮罪、1項強姦罪及1項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪。庭上透露，被告曾干犯3項藏毒及1項爆竊罪，於2021年5月服刑完畢，即出獄後一年多犯上本案。

被告古鴻昌在高等法院承認強姦非禮等4罪，被判囚6年4月。

事主及其母分別有焦慮及抑鬱情況

法官判刑時引述女童X的創傷報告，指她事後患上創傷後壓力症，感到焦慮，間中有自殘念頭，影響社交生活和抗拒異性。此外，她對事件感到內疚和羞恥，認為要為事件負責。X母亦受抑鬱影響，需要接受治療。

被告求情稱沒有控性性慾犯案

法官又引述被告的求情，指他因沒有控制性慾犯案，當時亦不知自己有性病，對事件感到後悔。

性侵行為一次比一次嚴重

法官判刑時又指，被告和X的年紀相差26年，其中三罪在4天內發生，而且對X的性侵一次比一次嚴重，變本加厲。法官又指，被告強姦X時沒有使用避孕套，令對方感染性病。而事件令X和其母親身心受創，均加刑因素。考慮以上因素後，法官判被告監禁6年4個月。

首次性侵後改稱X為BB

案情指，被告和X居於秀茂坪同一屋邨。他於2022年8月24日取得X的手機號碼，之後和對方以WhatsApp聯絡，X曾透露她只有11歲。同月26日，X應被告邀到其單位，被告把X推到床上，伸手進其上衣摸胸，又伸入內褲觸其私處。雖然X表示感到極度疼痛，被告未有理會。被告其後脫去兩人衣物，要X為他手淫，繼而迫X口交。X感到噁心，並見到有白色液體從被告下體流出。X當日離開單位後，被告便稱呼X為「BB」，令X覺得兩人已成為情侶。

強姦前問X破了處未

同月29日，X再到被告的單位。被告脫去兩人的衣物，並舔X的私處。他問X：「破咗處未？....想唔想試吓？」X表示：「唔好啦。」和：「我唔想呀。」被告仍在沒有使用安全套下把X強姦。被告和X離開時，他著X不要把事件告知他人，並刪除兩人之間的訊息。

被告於同年9月在屋邨的梯間，吻和擁抱X，又隔衣摸胸。

X母查女兒手機發提及含棒棒訊息

期後，X的母親查看X的手機，發現有人向X傳訊息「好想你含住我棒棒」。母親向X查問，揭發事件。X進行身體檢查，發現她感染「衣原體」性病。

案件編號：HCCC408、409/2023