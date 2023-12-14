巴士司機強姦9歲受其托管女童　女童15歲崩潰揭發　司機重囚11年

巴士司機和妻子多年前受託照顧一名9歲女童，他涉趁妻子不在家時，問女童「係咪大個女？」然後藉詞脫其衣檢查身體，並把她強姦。女童一直啞忍，至15歲時終情緒崩潰，向朋友透露想跳樓輕生，終說出兒時被姦的事情。司機否認指控，早前經審訊後被裁定強姦和非禮兩罪罪成，法官今（14日）在高等法院判刑時指，司機利用其托管女童的身份犯案，強姦女童時亦沒有使用保護措施，令女童陷患性病風險，判被告監禁11年。



現年61歲的孔姓被告，被裁定於2016年的夏天在屯門某單位強姦和非禮案發時9歲的X。

61歲姓孔被告在高等法院被裁定強姦罪成，判囚11年。

事主X被受強姦事件影響

法官判刑時引述X的創傷報告，指她仍受被強姦事件影響，感到痛苦和有抑鬱情況。她避免和男性有身體接觸，認為他們對女性的興趣只在於性方面。法官續指，X遭被告侵犯時年僅9歲，兩人的年紀差距大。此外，X視被告的妻子為另一名母親，被告一定程度的違反誠信。而他強姦X時亦沒有使用保護措施，令她有感染性病的風險。

同時，法官指沒有證據顯示被告有心理不平衡和孌童癖，其重犯風險不能視之為高，最終就兩罪判囚11年。

X自小逢一至五在被告留宿

案情指，因X的母親未能同時兼顧工作及照顧X兩兄妹，因此於2012年時把X交予被告和其妻托管。她逢星期一至五在被告家居住，星期六及日才回母親家，此安排至2018年完結。

問X是否大個女後脫衣檢查

被告於案發時，趁單位只有他和X時，著她入房，問：「係咪大個女？」然後稱要替她檢查身體，脫去其衣物。被告幫X蓋上被子，其後他鑽進被窩內把她強姦。她當時感到下體很熱，長大後才意會到當時被告射精。

性侵後讚X叻女

被告性侵後讚X「叻女」，又指這是兩人之間的秘密，叮囑她不要告訴他人。由於「姨姨」(被告妻子)回來後表現煩躁，X感到「姨姨」心情欠佳，因此沒有向對方透露事件。約1星期後，X在廚房罰抄，被告入廚房時把下體壓在她的臀部，她隨即縮開。

X在15歲時情緒崩潰透露想輕生

至2022年8月，15歲的X情緒崩潰，向女友提及年幼時被強姦。她翌月和朋友飲酒時，透露想跳樓輕生。朋友制止她並代為報警，警員送她到醫院，期間她向警員透露被強姦的事。

案件編號：HCCC83/2023