林超英遭盜用頭像冒名留言　網民：問佢有無開冷氣就分到

經常被網民關注「有無開冷氣」的天文台前台長林超英，周二（6日）在酷熱天氣下報平安及感謝網友關心後，晚上再在其Facebook帳戶發帖稱，發現有人以「Lam Chiu Ying」 為帳號名稱，並盜用他的頭像，提醒網民注意。有網民笑稱：「問佢有無開冷氣就分到」。



天文台前台長林超英發帖稱，有人以「Lam Chiu Ying」 為帳號，並盜用他的頭像留言。（林超英Facebook圖片）

林超英提醒網友注意，稱冒牌「Lam Chiu Ying」 會在其帖文留言。林超英強調「不是我」， 呼籲切勿與對方搭訕。

根據林超英貼出的圖片， 冒牌「Lam Chiu Ying」 使用簡體字回應林超英的粉絲， 「哇謝謝你……感謝你們所有人對我職業生涯的熱愛和支持」。

有網民建議林超英向Facebook舉報，另有人指從用「哇」及簡體字，已能分別非林超英本人。更多人笑說，只要問對方有否開冷氣，又或以簡體字問：「親，你的空調涼嗎？」冒牌貨會即時無所遁形。

林超英發帖感謝網民關心，稱天氣炎熱但沒有開冷氣，靠一把小風扇度過一個工作天。（林超英Facebook圖片）

儘管這兩日酷熱高溫，周一（5日 ）上水區更錄得高達38.9度，打破今年紀錄。但林超英周二仍稱，「我沒有開冷氣」，但強調如果實在太熱身體不能接受，他是會開冷氣的，到時會告訴大家。他感謝大家關心，「不用天天問啊」。