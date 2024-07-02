新田科技城｜林超英：損國家濕地保育工作　漁護署：林業局無異議

城規會今日（2日）繼續就新田科技城填塘和發展而修訂的草圖開會，今日安排環保團體進行申述，前天文台台長林超英在會上申述指，米埔濕地為「國家濕地事業嘅名牌」，新田科技城會影響到深圳福田紅樹林濕地，有損國家聲譽。



漁農自然護理署助理署長（自然護理）陳堅峰在會上表示，署方已於今年初與國家林業和草原局溝通及提供相關的資料，對方亦備悉有關情況，並沒有提出異議。



上屆政府提出北部都會區概念，當中包括在新田一帶建設「科技城」，並將連同港深創新及科技園，提供合共300公頃的創科用地。（資料圖片）

林超英稱不利香港與內地關係：呢個黑鑊香港邊孭得起？

城規會今日繼續就新田科技城填塘和發展而修訂的草圖開會，今日安排環保團體申述，反對新田科技城中創新科技發展園區佔用濕地的林超英指，國家現時重視保育濕地，「目前規劃違反國家政策同埋與周邊地方嘅協議，通過嘅話等於『大香港主義』、『香港例外主義』，係不利香港同埋內地嘅關係。」

林超英形容米埔濕地為「國家濕地事業嘅名牌」，他稱，新田科技城會影響到深圳福田紅樹林濕地，「如果俾外國勢力以香港填濕地借題發揮，污蔑國家領導全球保育濕地嘅努力，損害國家聲譽，呢個黑鑊香港邊敢孭得起？」

他又提到，2023年《新時代的中國綠色發展》白皮書指，需要「堅定不移走生態優先綠色發展之路」，但新田科技城毁壞高質量環境，「絕對唔係高質量發展，係極大嘅諷刺。」

前天文台台長林超英在會上申述指，米埔濕地為「國家濕地事業嘅名牌」，新田科技城會影響到深圳福田紅樹林濕地，有損國家聲譽。（資料圖片）

城規會委員徐詠璇質疑林超英的說法指，現時中國要成為科技強國，建立科技城為勢在必行，創科亦為「八大中心」之一。

林超英回應稱，支持科技創新發展，在2021年提出新田科技城時，發展位於新田公路南，不涉及濕地，但在2023年提出的計劃突然把相關用地轉至北邊，涉及一大片濕地，「原來政府要搵係搵到啲地方做IT 地，係唔知點解唔肯搵。」

▼5月17日 環保署公布新田新田/落馬洲環評報告▼



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相關負責專員解釋指，當時提出發展新田公路南的為「新田/落馬洲發展樞紐」，是在2019年展開的研究，當時香港定位並未納入發展成國家創科中心，只有少數土地被規劃成創科用地。相關發展在2021年3月才提出，因此需要大力提升發展創科土地，因而把創科地搬至北邊，與深圳產生協同效應。

觀鳥會指環評報告存缺陷 照單全收有被挑戰風險

香港觀鳥會高級保育主任黃雪媚在會上表示，新田科技城環評報告存有缺陷，未有覆蓋拉姆薩爾濕地，若城規會「照單全收」，通過草圖，將有被挑戰的風險，希望城規會謹慎處理。

香港觀鳥會高級保育主任黃雪媚在會上表示，新田科技城環評報告存有缺陷。（鄧宇詩攝/資料圖片）

漁護署助理署長：設三寶樹濕地保育公園有利水鳥覓食

漁農自然護理署助理署長（自然護理）陳堅峰在會上回應，政府一直與內地相關部門就不同的環境問題保持密切溝通；署方已於今年初與國家林業和草原局溝通及提供相關的資料，對方亦備悉有關情況，並沒有提出異議。

陳堅峰表示，新田科技城的發展，並沒有和米埔內后海灣拉姆薩爾濕地的範圍重疊，通過實施一些緩解措施後，新田科技城發展亦不會改變米埔內后海灣拉姆薩爾濕地的特性。現在建議在新田科技城附近設立338公頃的三寶樹濕地保育公園，不單在工程項目下相關的濕地功能及承載力沒有淨減少，更可提升濕地價值，更加有利水鳥的覓食。

陳堅峰表示，為了貫切粵港澳大灣區發展規劃綱要內積極響應北部都會區發展策略的有關建議，署方於2023年1月與深圳市規劃和自然資源局簽署關於深圳灣（后海灣）濕地保育合作框架安排，就米埔內后海灣拉姆薩爾濕地及廣東內伶仃島福田國家級自然保護區建立一個姊妹的保護區網絡，透過不同的工作會更加緊密合作，加強大灣區保育工作的協同效應。