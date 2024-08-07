內地品牌檸濛濛天后店突結業　招牌沖調工具原封不動　業主即放租

近半年不少內地茶飲店或食肆南下攻港，不過部份「水肚不服」急開急結業。港鐵天后站外、栢景臺地下4號舖的內地人氣手打檸檬茶品牌「檸濛濛」分店舖位正放租，有附近商舖店員指該店於兩星期前結業，之前顧客不多。今日（7日）所見，店舖並非空無一物「吉舖」，除了仍掛住「檸濛濛」招牌，店內都幾乎原封不動，沖調茶飲工具、盛水樽、洗潔精等仍在原位。



資料顯示，「檸濛濛」今年1月才以每月6.8萬元承租該店，即營業僅約半年。以其「招牌檸檬茶」每杯賣26元計，每日需賣87杯才夠交租，此未計人工及水電等成本。



店內物品依舊招牌照掛 鋪面貼滿出租告示

「檸濛濛」天后分店店舖大門關上，招牌仍然掛在舖面，而從玻璃外櫥窗可見，沖調工具及器皿仍然在鋪內，惟今日沒有營業，店面已貼上地產代理的招租啟示。於附近飲品店任職半年的店員Angel表示，該店早於兩星期前已經結束營業，在結束營業前光顧客人未算多。

於附店舖店員Angel表不，該檸濛濛分店早於兩星期前已經結束營業。（容嘉儀攝）

另一位於附近飲品店任職的羅先生表示，他曾光顧過一次，但認為口味不適合。他曾北上嘗試其他品牌手打檸檬茶，但認為這個品牌「檸檬味太淡」，而且一杯約30至40元，價錢屬偏貴。

開業初期引不少學生或年輕人光顧

在附近經營超市三年多的高小姐表示，該店剛開之時都吸引不少學生或年輕人光顧，一段時間過後，客人已慢慢轉向光顧其他飲品店。她留意到該店飲品單價較同區飲品店為高，即使該區居民大多為中產階層，認為價錢未具競爭力;；區同賣茶品店亦有數間，而該區租金至少五位數字，直指由店舖開業之始，已預視難以長久經營。

舖位平圴每日租金$2266 需賣87杯才招牌檸檬茶夠交租

資料顯示，該舖位建築面積498平方呎。上手租客為地產代理行，月租9.5萬元，去年6月約滿後無續租；業主遂下調以每月8.8萬元放租，最終在丟空半年後以每月6.8萬元租予檸濛濛天后分店經營者。

新租金較地產代理行時低2.7萬元或28.4%，每平方呎租為136.5元。以每月30日計，平均每日租金2,266元。欲要以90 「招牌檸檬茶」每杯賣26元計，即每日要出87杯才夠交租。