甘永泰魚蛋結業｜老街坊透露老闆退休　排隊市民大讚：長洲最好食

逾40年歷史、位於長洲的魚蛋店「甘永泰魚蛋」傳出結業消息，有職員確認營業至8月15日。甘永泰今日（4日）門外築排起人龍，有老街坊透露，店主年紀大，要退休。有排隊的食客表示可惜，「次次入嚟長洲都食呢間，已經係長洲最好食嘅一間。」



逾40年歷史、位於長洲的魚蛋店「甘永泰魚蛋」將於本月15日結業。（鄧宇詩攝）

甘永泰魚蛋今日有不少食客排隊買「大魚蛋」，有職員確認，最後營業至8月15日，「結業就結業啦，都無咩好講」。多年來為長洲太平清醮製作飄色的飄色師傅黃成表示，知悉甘永泰魚蛋將結業，估計與店主年紀大、無人繼承有關。中興街街坊值理會主席梁國明則提到，老闆因退休而結業，作為長洲街坊，他說難言這個決定是否可惜，惟凡事「有起有落、有開始有結束」。

「次次入嚟長洲都食呢間」

謝同學與一班同學到長洲參加學校活動，她指，並不知道結業消息，對此感到可惜，「次次入嚟長洲都食呢間，已經係長洲最好食嘅一間。」她形容，甘永泰的魚蛋比較彈牙，對於有歷史長久的店結業感到可惜。

謝同學（右）與一班同學到長洲參加學校活動，她指，並不知道結業消息，對此感到可惜，「次次入嚟長洲都食呢間，已經係長洲最好食嘅一間。」（鄧宇詩攝）

「九龍嗰啲唔止咁嘅價錢」

市民鄭先生今日到長洲遊玩指，並不知道結業消息，他稱，平時到長洲都一定會食甘永泰的魚蛋，因為其味道比較新鮮，價錢亦不昂貴，「出面九龍嗰啲唔止咁嘅價錢。」對於結業消息他稱，「一陣買多啲返去」。他表示，香港現時不少老店亦面對手藝未能承傳的問題，無奈只能光榮結業。

市民蔡女士一家大小到長洲，她指，事先有上網查看資料，知道此間魚蛋店十分出名。她表示，對於此店結業感到十分可惜，因為香港越來越多歷史悠的店結業。

市民鄭先生今日到長洲遊玩指，並不知道結業消息，他稱，平時到長洲都一定會食甘永泰的魚蛋。（鄧宇詩攝）