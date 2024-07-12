社工註冊修例｜孫玉菡：沒打算要社工宣誓　續牌需符持續進修要求

社工註冊局自5月被勞工及福利局長孫玉菡力數「五宗罪」後，政府立刻提出修例改組註冊局，包括將成員由15人增至27名，其中17人為委任制；期間引發7名民選成員辭任。孫玉菡接受報章訪問時表示，修訂是期望註冊局「重回正軌」，可按法律精神和規定辦事；但否認現屆政府打算讓社工宣誓，且不會插手註冊局審批資格，稱「這一刻我不應該再給我的意見」。



孫玉菡接受《明報》專訪指，期望今次通過修例後，可讓註冊局「重回正軌」，但強調現屆政府不打算要求社工宣誓效忠香港特區及擁護《基本法》。（資料圖片／黃浩謙攝）

孫玉菡接受《明報》專訪指，期望今次通過修例後，可讓註冊局「重回正軌」，按法律精神和規定辦事。孫玉菡表示，現時首要是盡快設立機制，「迅速及適當處理干犯危害國安罪或其他嚴重罪行的社工註冊」，又希望社工「在專業的道路上做功夫」，故在修例引入強制持續進修要求，而在註冊局制定框架後，便會檢視社工是否符合相關要求而獲續牌。孫玉菡指，持續進修要求內容、形式由註冊局決定，相信要經一段時間討論諮詢。

至於業界關注當局會否進一步要求社工宣誓效忠香港特區及擁護《基本法》，孫玉菡澄清政府只要求註冊局成員就任前宣誓，因他們擁重大公權力。至於一般社工，他就稱現屆政府沒有提過、也沒有打算提出相關要求，籲「大家都不需要想太多」。

改組後的社工註冊局成員7月5日完成宣誓，展開三年任期。（政府新聞處圖片）

曾批上屆註冊局批涉刑事社工續牌 孫玉菡：信新成員處理個案可更好平衡

上屆註冊局因批准曾干犯藏毒、販毒等罪的社工續牌，引來批評聲音，孫玉菡稱每宗個案具體處理是註冊局決定，期望新註冊局可更好平衡公眾利益、個別社工註冊需要、個人專業發展等。

而部分於反修例運動涉非法集結或暴動等定罪的社工，是否不能再當社工，孫玉菡就指仍由註冊局按每宗個案處理。他又稱，不應該由自己插手，而其工作是法例修訂，決定大方向後，將交由註冊局處理；「這一刻我不應該再給我的意見」。

孫玉菡：註冊局行使公權力有責主動維護國家安全

對於業界擔心倡議和為弱勢社群發聲時踏中「紅線」，孫玉菡就表示這類工作過去可做，現在亦然，重點在於社工無理由進行違法或違規事情。至於政府會否要求《社會工作者工作守則》增加維護國家安全元素，孫玉菡則指要由註冊局處理，註冊局行使公權力，便有責任主動維護國家安全。

修例已留民選成員 委任成員有助專業發展

孫玉菡另重申，修例保留8名民選產生成員，當局不打算進一步修訂架構，因目前最重要是註冊局仍以社工佔大多數；他又稱，目前亦已委任資深社工教授等人，相信對社工專業發展有重要作用，而選舉產生成員與委任成員之間屬互相補足。