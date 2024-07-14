社工註冊局｜孫玉菡：7人辭任「我都無辦法」料明年夠人參選入局

改組後社工註冊局，8位選任成員只有1人宣誓留任，相信懸空狀態會維持至明年改選。勞工及褔利局局長孫玉菡今天（14日）說「我都沒辦法」，亦不需要後備方案，有信心業界一定有很多有心人想通過選舉加入社工註冊局。



對於國安罪罪成的社工會被永久除牌，孫玉菡說不擔心影響新血入行意欲，強調社工註冊局重回正軌、循專業化方向走，對有興趣加入社工的年輕人是好消息，可趁這時候加入當社工。



孫玉菡（右）主持社工註冊局成員宣誓儀式（政府新聞處圖片）

7名社工註冊局選任成員辭職 孫玉菡：我都無辦法 無意覓後備方案

孫玉菡出席一個電視節目時說，7名社工註冊局選任成員辭職，是他們個人決定，法例列明明年底舉行選舉，產生8名選任成員，他很有信心業界一定好多有心人士想通過選舉途徑加入社工註冊局，期待令到社工註冊局有更多不同類型的社工聲音，共同做好社工專業發展。至於是否要為將懸空一年多選任成員崗位，找後備方案，孫玉菡說不需要，重申法例寫清楚，選任成員會通過選舉產生。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，掌握公權力機構有責任自主去維護國家安全。（資料圖片／黃浩謙攝）

《社工註冊條例》亦設立新機制，社工被裁定干犯嚴重罪行包括危害國安，社工註冊局有權即時將他永久除牌，不過參考其他專業界別未必會永久除牌，被問到社工的要求特別嚴厲的原因，孫玉菡說香港國安法有好清晰的要求，第一，掌握公權力機構有責任自主去維護國家安全；第二，社工身分特殊，主要幫助弱勢人士、草根基層市民，會取得受助者好大信任，所以對於社工要求要謹慎。

被問到犯國安罪行的社工沒機會再從事社工，如何說服犯國安人士有「第二次機會」更生呢，孫玉菡說不能只看社工的個人利益。（資料圖片／黃浩謙攝）

犯國安社工永久除牌 孫玉菡：不能只看社工個人利益

被問到犯國安罪行的社工沒機會再從事社工，如何說服犯國安人士有「第二次機會」更生呢，孫玉菡說「第二次機會」的意思廣闊，包括工作、人生發展，但社工的責任和角色比較重，不能只看社工的個人利益，故犯危害國家安全罪的社工會終身停牌，強調對有其他案底的社工很包容，只要情況容許、妥當，更生人士仍可做社工。

社工註冊局。（蘇煒然攝）

介入註冊局工作的底線？孫玉菡：很放心交註冊局處理

政府強調註冊局四大工作，由註冊局自主決定，被問及政府有否介入的底線，孫玉菡說法律要求和精神是底線，而改組後註冊局多元和有均衡參與，局方覺得很放心交由註冊局自己去處理，按法例做應該的事情。

嗰條底線就係個法律嘅精神同埋要求，之所以我哋覺得都迫在眉睫，係我哋見到上一個註冊局呢，明顯地係嚴重偏離咗法律嘅精神，冇做到佢應做嘅工作，咁一定要處理。 勞工及褔利局局長孫玉菡

不少專業界別對進修基本法23條和港區國安法知識都有要求，被問及社工持續專業進修的框架需否參照，孫玉菡說具體由註冊局自行訂立，任何一個有公權力組織，都要自主去維護國家安全，相信註冊局一定會制定有序發展的框架，呼籲要對註冊局有信心。