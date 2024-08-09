東九龍走廊及啟德隧道兩周六凌晨局部封路　消息：拍寒戰系列電影

運輸署表示，為配合電影拍攝，東九龍走廊北行及啟德隧道往觀塘方向於8月17日及24日晚上11時至翌日6時40分會實施封路改道措施，期間11條巴士線及一條通宵小巴線會改道，部份巴士線於啟祥道（東行）近啟成街的巴士站會取消，提醒市民及駕駛者注意，並預早計劃行程。消息指，拍攝電影為《寒戰》系列續集。



運輸署表示，為配合電影拍攝，東九龍走廊北行及啟德隧道往觀塘方向於8月17日及24日晚上11時至翌日6時40分會實施封路改道措施。（資料圖片/陳永武攝）

運輸署表示，因配合電影拍攝，東九龍走廊北行及啟德隧道（往觀塘方向）將於8月17日及24日晚上約11時至翌日上午6時30分將實施以下臨時交通及運輸安排。

道路封閉如下：

1、東九龍走廊（北行）的所有行車線；

2、東九龍走廊（北行）通往九龍城道（北行）的支路；及

3、啟德隧道（往觀塘方向）的所有行車線。



封路期間會有交通改道，例如沿漆咸道北北行經東九龍走廊北行通往九龍城道的支路前往九龍城道車輛，須改經漆咸道北、馬頭圍道、浙江街、下鄉道北行、上鄉道西行，才返回原有行車路線，提醒駕駛者必須注意。

九巴W2等多條路線在封路期間須改道。（圖片來源：九巴）

另外，期間會有11條巴士線及一條通宵小巴線須改道，部份巴士線於啟祥道（東行）近啟成街的巴士站會取消，包括：

1、北行方向的九巴路線第13X、14X、98D、213X、215X、219X、296D和W2號；

2、北行路線城巴路線第790、795X及796P號；

3、北行路線九龍通宵專線小巴第62S號



其中九巴路線第13X和213X號線於啟祥道（東行）近啟成街的巴士站將會取消，其他路線的沿途車站不受影響。

運輸署稱公共交通營辦商會張貼通告，通知乘客有關特別安排。有關地點亦會設置適當的改道標誌，指導駕駛人士。該署預計受改道安排影響，有關路段的行車時間會略為延長，駕駛人士請保持忍讓，及預早計劃行程及預留足夠的交通時間以免行程突然受到延誤。

《寒戰》系列電影大受好評。

據了解，相關電影為《寒戰》系列拍攝。《寒戰》電影由影帝郭富城及梁家輝主演，2012年推出後大受歡迎，並獲得該屆香港電影金像獎最佳電影殊榮，其後於2016年推出續集《寒戰2》，該系列早前宣布開拍前傳，並由吳彥祖、吳慷仁及劉俊謙三大影星主演。